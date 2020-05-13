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13 травня 2020, 18:30 3

Коронавірус: найважливіше за добу

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13 травня 2020, 18:30 3
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ТОП-5 новин про COVID-19 в Україні
Фото: pixabay.com
ТОП-5 новин про COVID-19 в Україні

RegioNews зібрав найбільш значущі новини про перебіг епідемії COVID-19 в Україні і в регіонах.

  • Прем'єрміністр України Денис Шмигаль заявив, що карантин триватиме до тих пір, поки вчені не знайдуть ліки від COVID-19. Глава уряду каже, що зараз в Україні - стабільний рівень захворюваності, а поліпшення динаміки поки що не помітно.
  • Центр громадського здоров'я забракував тести на коронавірус українського виробництва. Тест-системи за методом ПЛР були придбані Офісом президента. З'ясувалося, що чутливість систем не відповідає нормам. Міністерство охорони здоров'я проведе перевірку тестів.
  • МОЗ анонсував нову методику тестування на COVID-19. В уряді стверджують алгоритм тестів ІФА (імуноферметного аналізу). Таким чином будуть визначати рівень антитіл до коронавирусу в організмі пацієнта. Список тих, кого тестують, обіцяють розширити.
  • Україна побила рекорд за кількістю видужалих від коронавіруса. За добу стало відомо про 343 випадки одужання. За попередню добу цей показник становив 85 осіб. При цьому кількість нових підтверджених фактів зараження все ще переважає над повністю видужалими.
  • Командувач Нацгвардією, у якого раніше діагностували коронавірус, повернувся до роботи. Микола Балан здав контрольні тести, які показали негативний результат. При цьому загальна кількість інфікованих у Нацгвардії складає 28 осіб.

Нагадаємо, станом на 13 травня в Україні підтвердили 16 425 діагнозів на коронавірус, 439 пацієнтів померли, 3716 людина перемогла хворобу.


коронавірус МОЗ карантин
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