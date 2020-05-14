У київському готелі через закриті кордони "застрягли" півсотні немовлят, народжених для іноземців

Україна знову потрапила в скандал щодо захисту прав дітей, народжених сурогатними матерями

pixabay.com

Україна знову потрапила в скандал щодо захисту прав дітей, народжених сурогатними матерями

У київському готелі «Венеція» в одній великій кімнаті перебувають 46 новонароджених методом сурогатного материнства, які призначені для відправки в країни Європи, Азії та США. Їх не можуть передати батькам, бо кордони закриті через пандемію коронавірусу.

У соціальних мережах та на офіційному сайті однієї з київських клінік поширено відеоролик, на якому демонструються 46 дітей, які наразі перебувають в одному з київських готелів. Усі ці діти народжені методом сурогатного материнства від іноземних громадян різних країн.

Про це йдеться у ролику на сайті приватної клініки "Біотех" та в коментарі до цього відео на Facebook сторінці омбудсмена Людмили Денісової, пише RegioNews.

Відео, яке опублікувала клініка, призначене для сурогатних батьків із різних країн: США, Італії, Іспанії, Великої Британії, Китаю, Франції, Німеччини та інших.

На ньому персонал повідомляє, що з дітьми все добре і за ними наглядають педіатри. Відео розмістили лише на міжнародній версії сайту клініки, на українській та російській версіях воно відсутнє.

Ролик є підтвердженням, що ситуація із наданням послуг сурогатного материнства такою клінікою є масовою та системною, а технології сурогатного материнства рекламуються та представляються як "товар високої якості", - написала у коментарі Людмила Денісова.

Омбудсмен вважає, що держава не вживає належних заходів щодо захисту прав дітей та гідного ставлення до них, а Україна стає країною-донором народження для іноземців дітей, долю яких вона не може проконтролювати.

Необхідним є внесення змін до законодавства України та закріплення вимоги щодо можливості застосування репродуктивних технологій методом сурогатного материнства виключно для громадян України", - наголосила Денісова.

Україна знову потрапила в епіцентр скандалів щодо захисту прав дітей, народжених методом сурогатного материнства.... Опубліковано Людмилою Денісовою Середа, 13 травня 2020 р.

Довідка:

В більшості європейських країн та американських штатів комерційне сурогатне материнство заборонено. Після його заборони в Індії та Таїланді, Україна, конкуруючи з Грузією та Казахстаном, стала столицею цієї практики.

У зв'язку з карантином, повністю закриті кордони, а сурогатні матері продовжують народжувати. На відміну від інших країн, де сурогатне материнство дозволено, в Україні жінки не мають права залишити народжену дитину собі.

Читайте також: Лікарку перинатального центру Хмельницького підозрюють у торгівлі немовлятами

У Києві злочинна група продавала немовлят за кордон.