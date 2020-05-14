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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
14 мая 2020, 11:38 18

Мэр Черновцов считает "странным" решение области о делегировании "карантинных" полномочий

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14 мая 2020, 11:38 18
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На Буковине продолжается противостояние областной власти и городского головы Черновцов
Фото: Страница Алексея Каспрука в facebook
На Буковине продолжается противостояние областной власти и городского головы Черновцов

Городской председатель Черновцов Алексей Каспрук считает странным решение областной комиссии по ТЭБ и ЧС относительно делегирования полномочий органам местной власти относительно ослабления или усиления карантина.

Об этом Алексей Каспрук сообщил в прямом эфире в Facebook, пишет RegioNews.

Я не понимаю, что произошло... Или умыли руки, поняли, что они больше не контролируют ситуацию... Решением областной комиссии все полномочия по смягчению или усилению карантина переданы местным властям", – рассказал мэр Черновцов.

Он напомнил, что вчера 13 мая городская комиссия по ТЭБ и ЧС собралась на заседание, во время которой было принято решение о предоставлении разрешения парикмахерским, салонам красоты и стоматологам работать.

"Но дальше начались очень странные вещи. Срочно было собрано областную комиссию по ТЭБ и ЧС, на которой было принято решение о передаче полномочий. Оказывается, все то, что ранее говорилось о том, что только областная комиссия может принимать решение об ограничении и о том, что разрешено, а что не разрешено, можно было легко изменить", - сообщил Каспрук.

Также чиновник сказал, что он понимает, почему в течение двух с половиной месяцев областная власть не могла принять этого решения.

Кое-кто пытался сделать из себя "большого начальника", не слушал органы местного самоуправления, не слушал меня, как городского голову, который передавал мысли и позиции черновчан к области...", – сказал Каспрук, намекая на председателя черновицкой ОГА Сергея Осачука.

День 72. Карантин. Разрешить нельзя запретить. Где кому класть?

Честно говоря все так запутано, что еле разобрался. Задавайте вопросы. Поговорим как жить дальше.

Опубликовано Алексей Каспрук Среда, 13 мая 2020 г.

При этом мэр не сказал, что накануне руководители всех фракций городского совета обратились к председателю областной комиссии ТЭБ и ЧС о передаче права устанавливать/снимать карантинные ограничения из-за коронавируса органам местного самоуправления.


карантин Черновцы мер Черновецкая ОДА Алексей Каспрук
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