На Буковині занижуватимуть статистику хворих на COVID-19, - чернівецький інфекціоніст

Лікарка Ольга Кобевко вважає, що місцева влада "почала працювати на статистику" задля місцевих виборів

Лікарка Ольга Кобевко вважає, що місцева влада "почала працювати на статистику" задля місцевих виборів

Лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної клінічної лікарні Ольга Кобевко заявила, що у місцевих лікарнях свідомо зменшують кількість пробірок для взяття мазків для ПЛР-тестування, щоб знизити статистику захворюваності COVID-19 на Буковині.

Про це Ольга Кобевко сказала у прямому ефірі на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.



"Я хочу розповісти всім, що ця "робота на статистику", оця передвиборча кампанія, яку передчасно розпочали працівники "будинку з левами" (облдержадміністрація – ред.), оці дурниці, які вони нам щодня придумують – воно настільки шкодить нам і пацієнтам, ви собі уявити не можете", – повідомила медик.



Ольга Кобевко заявила, що на початку тижня лікарям повідомили про зменшення кількості пробірок для взяття мазків.



"Що таке "зменшилась кількість пробірок"? Вони в обмеженій кількості у лікарнях. Чому? Тому що треба знизити статистику", – зробила висновок Ольга Кобевко.

На думку медика, у найближчі два тижні буковинців запевнятимуть про зменшення захворюваності на коронавірус.

"Просто запам’ятайте – із сьогоднішнього дня буде знижуватися захворюваність. З сьогоднішнього дня буде знижуватися захворюваність медиків. Просто візьміть собі до уваги, запам’ятайте це", - сказала лікарка.

Без анонсу... Опубліковано Ольгою Кобевко Середа, 6 травня 2020 р.

Директор Департаменту охорони здоров`я Чернівецької ОДА Олег Чорний у коментарі ІА АСС визнав,що проблема нестачі пробірок дійсно є і це проблема всеукраїнського рівня.

"Ця проблема була вже 2-3 тижні і ми постійно намагалися розподіляти пробірки грамотно, моніторили ситуацію щодо кількості поступлень пацієнтів. Десь забирали пробірки з районів, де менше пацієнтів, та передавали в райони, де їх більше. Це, на жаль, ситуація всеукраїнського рівня - пробірок просто немає, вони закінчилися. Ми пробували з аналогами працювати - вони нам категорично не підходять", - сказав чиновник.

Олег Чорний повідомив, що Департамент охорони здоров`я шукає інший вид пробірок, який би підійшов для проведення досліджень.

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