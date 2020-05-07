На Буковині занижуватимуть статистику хворих на COVID-19, - чернівецький інфекціоніст
Лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної клінічної лікарні Ольга Кобевко заявила, що у місцевих лікарнях свідомо зменшують кількість пробірок для взяття мазків для ПЛР-тестування, щоб знизити статистику захворюваності COVID-19 на Буковині.
Про це Ольга Кобевко сказала у прямому ефірі на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.
"Я хочу розповісти всім, що ця "робота на статистику", оця передвиборча кампанія, яку передчасно розпочали працівники "будинку з левами" (облдержадміністрація – ред.), оці дурниці, які вони нам щодня придумують – воно настільки шкодить нам і пацієнтам, ви собі уявити не можете", – повідомила медик.
Ольга Кобевко заявила, що на початку тижня лікарям повідомили про зменшення кількості пробірок для взяття мазків.
"Що таке "зменшилась кількість пробірок"? Вони в обмеженій кількості у лікарнях. Чому? Тому що треба знизити статистику", – зробила висновок Ольга Кобевко.
На думку медика, у найближчі два тижні буковинців запевнятимуть про зменшення захворюваності на коронавірус.
"Просто запам’ятайте – із сьогоднішнього дня буде знижуватися захворюваність. З сьогоднішнього дня буде знижуватися захворюваність медиків. Просто візьміть собі до уваги, запам’ятайте це", - сказала лікарка.
Без анонсу...Опубліковано Ольгою Кобевко Середа, 6 травня 2020 р.
Директор Департаменту охорони здоров`я Чернівецької ОДА Олег Чорний у коментарі ІА АСС визнав,що проблема нестачі пробірок дійсно є і це проблема всеукраїнського рівня.
"Ця проблема була вже 2-3 тижні і ми постійно намагалися розподіляти пробірки грамотно, моніторили ситуацію щодо кількості поступлень пацієнтів. Десь забирали пробірки з районів, де менше пацієнтів, та передавали в райони, де їх більше. Це, на жаль, ситуація всеукраїнського рівня - пробірок просто немає, вони закінчилися. Ми пробували з аналогами працювати - вони нам категорично не підходять", - сказав чиновник.
Олег Чорний повідомив, що Департамент охорони здоров`я шукає інший вид пробірок, який би підійшов для проведення досліджень.
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