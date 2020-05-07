Академія наук не отримувала грошей на тести на коронавірус
Дослідження і виготовлення ПЛР-систем провели за свій рахунок
Дослідження і виготовлення ПЛР-систем провели за свій рахунок
Національна академія наук України не отримала з державного бюджету коштів на дослідження та виготовлення ПЛР-тестів, хоча міністерство фінансів повинно було перерахувати гроші.
Про це повідомив глава громадської експертної організації StateWatch Гліб Канєвський, передає RegioNews.
Тестами на COVID-19 займався Інститут молекулярної біології НАН України. Після того, як у Великобританії сертифікували українську розробку, Інститут виготовив тисячу тест-систем за гроші НАНУ. Пізніше уряд відшкодував ці витрати і пообіцяв профінансувати подальшу роботу. Але додаткові кошти так і не надійшли.
Нагадаємо, про створення перших тест-систем ПЛР повідомили ще в березні. Після цього в НАН України заявили, що можуть виробляти до 50 тисяч тестів щотижня.
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