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07 травня 2020, 14:10 7

Академія наук не отримувала грошей на тести на коронавірус

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07 травня 2020, 14:10 7
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Дослідження і виготовлення ПЛР-систем провели за свій рахунок
Фото: Facebook Institute of Molecular Biology and Genetics NAS of Ukraine
Дослідження і виготовлення ПЛР-систем провели за свій рахунок

Національна академія наук України не отримала з державного бюджету коштів на дослідження та виготовлення ПЛР-тестів, хоча міністерство фінансів повинно було перерахувати гроші.

Про це повідомив глава громадської експертної організації StateWatch Гліб Канєвський, передає RegioNews.

Тестами на COVID-19 займався Інститут молекулярної біології НАН України. Після того, як у Великобританії сертифікували українську розробку, Інститут виготовив тисячу тест-систем за гроші НАНУ. Пізніше уряд відшкодував ці витрати і пообіцяв профінансувати подальшу роботу. Але додаткові кошти так і не надійшли.

Нагадаємо, про створення перших тест-систем ПЛР повідомили ще в березні. Після цього в НАН України заявили, що можуть виробляти до 50 тисяч тестів щотижня.


коронавірус НАНУ бюджет
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