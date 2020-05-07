На Буковине будут занижать статистику больных COVID-19, - черновицкий инфекционист

Врач Ольга Кобевко считает, что местная власть "начала работать на статистику" для местных выборов

Врач Ольга Кобевко считает, что местная власть "начала работать на статистику" для местных выборов

Врач-инфекционист Черновицкой областной клинической больницы Ольга Кобевко заявила, что в местных больницах сознательно уменьшают количество пробирок для взятия мазков для ПЦР-тестирования, чтобы снизить статистику заболеваемости COVID-19 на Буковине.

Об этом Ольга Кобевко сказала в прямом эфире на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.



"Я хочу рассказать всем, что эта "работа на статистику", эта предвыборная кампания, которую преждевременно начали работники "дома со львами" (облгосадминистрация – ред.), эти глупости, которые они нам ежедневно придумывают – оно настолько вредит нам и пациентам, вы себе представить не можете", – сообщила медик.



Ольга Кобевко заявила, что в начале недели врачам сообщили об уменьшении количества пробирок для взятия мазков.



"Что такое "уменьшилось количество пробирок"? Они в ограниченном количестве в больницах. Почему? Потому что надо снизить статистику", – сделала вывод Ольга Кобевко.

По мнению медика, в ближайшие две недели буковинцев будут уверять об уменьшении заболеваемости коронавирусом.



Просто запомните – с сегодняшнего дня будет снижаться заболеваемость. С сегодняшнего дня будет снижаться заболеваемость медиков. Просто возьмите себе на заметку, запомните это", - сказала врач.

Без анонса... Опубликовано Ольгой Кобевко Среда, 6 мая 2020 г.

Директор Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный в комментарии ИА АСС признал,что проблема нехватки пробирок действительно есть и это проблема всеукраинского уровня.

"Эта проблема была уже 2-3 недели и мы постоянно пытались распределять пробирки грамотно, мониторили ситуацию относительно количества поступлений пациентов. Где забирали пробирки из районов, где меньше пациентов, и передавали в районы, где их больше. Это, к сожалению, ситуация всеукраинского уровня - пробирок просто нет, они закончились. Мы пробовали с аналогами работать - они нам категорически не подходят", - сказал чиновник.

Олег Черный сообщил, что Департамент здравоохранения ищет другой вид пробирок, который бы подошел для проведения исследований.

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