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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
07 мая 2020, 15:35 13

На Буковине будут занижать статистику больных COVID-19, - черновицкий инфекционист

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07 мая 2020, 15:35 13
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Врач Ольга Кобевко считает, что местная власть "начала работать на статистику" для местных выборов
Врач Ольга Кобевко считает, что местная власть "начала работать на статистику" для местных выборов

Врач-инфекционист Черновицкой областной клинической больницы Ольга Кобевко заявила, что в местных больницах сознательно уменьшают количество пробирок для взятия мазков для ПЦР-тестирования, чтобы снизить статистику заболеваемости COVID-19 на Буковине.

Об этом Ольга Кобевко сказала в прямом эфире на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.


"Я хочу рассказать всем, что эта "работа на статистику", эта предвыборная кампания, которую преждевременно начали работники "дома со львами" (облгосадминистрация – ред.), эти глупости, которые они нам ежедневно придумывают – оно настолько вредит нам и пациентам, вы себе представить не можете", – сообщила медик.


Ольга Кобевко заявила, что в начале недели врачам сообщили об уменьшении количества пробирок для взятия мазков.

"Что такое "уменьшилось количество пробирок"? Они в ограниченном количестве в больницах. Почему? Потому что надо снизить статистику", – сделала вывод Ольга Кобевко.

По мнению медика, в ближайшие две недели буковинцев будут уверять об уменьшении заболеваемости коронавирусом.

Просто запомните – с сегодняшнего дня будет снижаться заболеваемость. С сегодняшнего дня будет снижаться заболеваемость медиков. Просто возьмите себе на заметку, запомните это", - сказала врач.

Без анонса...

Опубликовано Ольгой Кобевко Среда, 6 мая 2020 г.

Директор Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный в комментарии ИА АСС признал,что проблема нехватки пробирок действительно есть и это проблема всеукраинского уровня.

"Эта проблема была уже 2-3 недели и мы постоянно пытались распределять пробирки грамотно, мониторили ситуацию относительно количества поступлений пациентов. Где забирали пробирки из районов, где меньше пациентов, и передавали в районы, где их больше. Это, к сожалению, ситуация всеукраинского уровня - пробирок просто нет, они закончились. Мы пробовали с аналогами работать - они нам категорически не подходят", - сказал чиновник.

Олег Черный сообщил, что Департамент здравоохранения ищет другой вид пробирок, который бы подошел для проведения исследований.

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Буковина Черновцы Черновецкая ОДА врачи статистика тесты больные коронавирус
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