У Чернівцях закінчилися ліжка для хворих на коронавірус

Чисельність хворих коронавірусом жителів Чернівецької області зросла до 1985 осіб

Чисельність хворих коронавірусом жителів Чернівецької області зросла до 1985 осіб

Про нестачу місць для хворих повідомив мер Чернівців Олексій Каспрук у прямому ефірі у Facebook.

Місця періодично з'являються, тому що йде одужання людей. На жаль, люди і помирають. Або їх переводять в іншу лікарню, бо стан погіршується або навпаки. В Чернівцях ніколи ще всі міські лікарні не були заповнені хворими на пневмонію і з такими симптомами", - сказав міський голова.



Мер повідомив, що відсьогодні хворих на коронавірус чернівчан будуть госпіталізовувати до обласної лікарні, де підготували близько 25 ліжок. Але Каспрук припускає, що з такими темпами захворюваності через кілька днів і ці місця вичерпаються. Тому надалі прийматиме пацієнтів із Чернівців обласний госпіталь ветеранів війни.

Свою позицію щодо лікування хворих озвучив у прямому ефірі в Facebook і голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук. Він наголосив, що людей з коронавірусом будуть лікувати у всіх доступних медичних закладах.



"В усіх інфекційних відділеннях в області ми маємо 381 ліжко. Але люди лікуються вже за межами інфекційних відділень - таких сьогодні 571 чоловік. Тому для нас з вами головним індикатором, який сигналізуватиме про повернення до життя у форматі адаптивного карантину, буде те, коли кількість інфекційних хворих буде відповідати або буде меншим за кількість ліжок в інфекційних відділеннях", - сказав посадовець.

Сергій Осачук про боротьбу з коронавірусом в області На Буковині сьогодні, 5 травня, офіційно підтверджено ще 37 випадків зараження коронавірусом. Лабораторний центр дослідив 392 нових зразки. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 1985 осіб. 42 буковинців сьогодні одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати тестів. Таким чином, у Чернівецькій області від коронавірусу вже вилікувалися 217 людей. У лікарнях області станом на 5 травня перебуває 571 людина. 330 медичних на Буковині працівників інфікувалися коронавірусом. За весь час обласний лабораторний центр отримав для дослідження на коронавірус 10 тисяч зразків. За час боротьби із коронавірусом для медичних закладів Буковини за кошти обласного бюджету було придбано 4 апарати штучної вентиляції легень та 34 кисневих концентратори. Крім того, 14 апаратів ШВЛ та 11 концентраторів лікарням подарували благодійники. Представники малого та середнього бізнесу на Буковині можуть скористатися підтримкою служби зайнятості та отримати допомогу із часткового безробіття. На неї можуть претендувати роботодавці, які зупинили або ж скоротили діяльність через карантин, однак продовжували платити єдині соціальні внески за працівників. За компенсацією необхідно звернутися до центру зайнятості за місцем сплати єдиного внеску для подання документів. Із 12 травня, за рішенням обласної комісії ТЕБ та НС, зможуть розпочати роботу точки роздрібної торгівлі непродовольчими товарами. Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Вівторок, 5 травня 2020 р.





Нагадаємо, що за останню добу працівники Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ опрацювали 392 зразки і виявили 37 нових випадків інфікування. Таким чином загальна кількість виявлених інфікованих в області досягла 1985 осіб. За останню добу в області померли двоє людей, одужали – 42.

Всього в Україні вже понад 13 тисяч хворих на коронавірус .

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)