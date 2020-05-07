Черновицкая ОГА просит у мэра Каспрука полтора миллиона на лечение больных коронавирусом

В больницах Черновцов закончились места для больных COVID-19, поэтому их будут лечить в учреждениях областного подчинения

В больницах Черновцов закончились места для больных COVID-19, поэтому их будут лечить в учреждениях областного подчинения

Городской председатель Черновцов получил письмо с подписью заместителя председателя Черновицкой ОГА Натальи Гусак с просьбой дофинансировать медикаменты и средства индивидуальной защиты для лечения больных коронавирусом черновчан.

Об этом мерЧернівців Алексей Каспрук рассказал в интервью изданию "Главком", пишет RegioNews.

Обращаюсь к вам рассмотреть вопрос о возможности дофинансирования медикаментов и средств индивидуальной защиты для оказания медицинской помощи больным Covid-19", - говорится в письме Натальи Гусак.

Сумма финансирования в письме не указана, но по оценкам Алексея Каспрука речь идет о 1-1,5 млн грн, которые должны пойти областному госпиталю ветеранов войны, который срочно перепрофилируют для лечения коронавируса. Городская власть признает, что придется платить и думает, как правильно передать эти средства:

У меня есть вопрос... как это юридически грамотно выполнить, ведь это областное учреждение, оно в объединенной собственности территориальных общин области... Мы платим налоги, город платит налоги, черновчане платят налоги, часть этих налогов идет в областной бюджет. Почему в этой ситуации мы должны еще и дополнительно со своих налогов доплачивать за лечение?", - спросил мэр Черновцов.

Рассматривают два возможных варианта – просто передать средства защиты или командировать туда медработников с расходными материалами. Других вариантов пока нет, потому что "потом же придут проверять нас и могут сказать, что произошло незаконное использование средств не по бюджетному кодексу", рассказал городской голова.

Учитывая сложность ситуации с койко-местами (в Черновцах уже более 700 случаев инфицирования), городская власть также подготовила площади муниципального стадиона и оздоровительного комплекса "Олимп" для приема больных. Чиновники обещают привлечь эти объекты в крайнем случае.

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