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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
27 квітня 2020, 18:25 5

У Чернівцях через коронавірус в реанімації перебувають двоє дітей

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27 квітня 2020, 18:25 5
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У реанімації обласної лікарні рятують також молоду 30-річну жінку з важкою пневмонією та нирковою недостатністю
У реанімації обласної лікарні рятують також молоду 30-річну жінку з важкою пневмонією та нирковою недостатністю

Із 25 лютого за стаціонарною медичною допомогою через COVID-19 звернулися 909 буковинців. Про це повідомляє Чернівецька ОДА, пише Regionews.

У медичних закладах області станом на 27 квітня перебувають 498 людей. Із них у 207 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта – з підозрою. За минулу добу до лікарень госпіталізували 20 осіб.

57 пацієнтів лікарень області перебувають у важкому стані, з них у реанімаціях – 45, на апаратах штучної вентиляції легень – 8. За минулу добу померло троє людей з підозрою на COVID-19.

Двом дітям надають допомогу у реанімації обласної дитячої лікарні. У стабільно важкому стані залишається 5-річна дівчинка, у якої пневмонія та підтверджено коронавірус. Вона підключена до апарату ШВЛ. Також на вихідних госпіталізували хлопчика з важкою формою анемії та підозрою на COVID-19. Стан його важкий, але не через вірус, а через основне захворювання.

У реанімації обласної клінічної лікарні є 18 пацієнтів, троє з них підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Ідеться про двох хворих, яким більше 60-ти років, та молоду 30-річну жінку, у них важкі форми пневмонії. Також у пацієнтів ниркова недостатність; вони тривалий час лікуються методом гемодіалізу.

11 хворих є у реанімації Чернівецької міської лікарні №1, троє з них із підтвердженою коронавірусною інфекцією – на апаратах ШВЛ.

У Хотинській центральній районній лікарні двоє пацієнтів із підозрою на COVID-19 у важкому стані на кисневій підтримці.

У Сторожинецькій ЦРЛ є 15 пацієнтів у важкому стані. У реанімації лікують п’ятьох, один із них із підозрою на COVID-19 – на апараті ШВЛ.

У реанімації Глибоцької ЦРЛ перебувають четверо пацієнтів на неінвазивній вентиляції легень, двоє з них – у критичному стані.

П’ятьох пацієнтів із підозрою на коронавірус лікують у реанімації Новоселицької ЦРЛ. Вони на кисневій підтримці.

Нагадаємо, Кількість хворих COVID-19 в Україні зросла до 9 тисяч - МОЗ

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