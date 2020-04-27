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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
27 апреля 2020, 18:25 7

В Черновцах из-за коронавируса в реанимации находятся двое детей

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27 апреля 2020, 18:25 7
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В реанимации областной больницы спасают также молодую 30-летнюю женщину с тяжелой пневмонией и почечной недостаточностью
В реанимации областной больницы спасают также молодую 30-летнюю женщину с тяжелой пневмонией и почечной недостаточностью

С 25 февраля за стационарной медицинской помощью из-за COVID-19 обратились 909 буковинцев. Об этом сообщает Черновицкая ОГА, пишет Regionews.

В медицинских учреждениях области по состоянию на 27 апреля находятся 498 человек. Из них у 207 пациентов подтвержден коронавирус, остальные – с подозрением. За минувшие сутки в больницы госпитализировали 20 человек.

57 пациентов больниц области находятся в тяжелом состоянии, из них в реанимациях – 45, на аппаратах искусственной вентиляции легких – 8. За минувшие сутки умерло трое людей с подозрением на COVID-19.

Двум детям оказывают помощь в реанимации областной детской больницы. В стабильно тяжелом состоянии остается 5-летняя девочка, у которой пневмония и подтвержден коронавирус. Она подключена к аппарату ИВЛ. Также на выходных госпитализировали мальчика с тяжелой формой анемии и подозрением на COVID-19. Состояние его тяжелое, но не из-за вируса, а из-за основного заболевания.

В реанимации областной клинической больницы есть 18 пациентов, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Речь идет о двух больных, которым больше 60-ти лет, и молодой 30-летней женщине, у них тяжелые формы пневмонии. Также у пациентов почечная недостаточность; они длительное время лечатся методом гемодиализа.

11 больных в реанимации Черновицкой городской больницы №1, трое из них с подтвержденной коронавирусной инфекцией – на аппаратах ИВЛ.

В Хотинской центральной районной больнице двое пациентов с подозрением на COVID-19 в тяжелом состоянии на кислородной поддержке.

В Сторожинецкой ЦРБ находятся 15 пациентов в тяжелом состоянии. В реанимации лечат пятерых, один из них с подозрением на COVID-19 – на аппарате ИВЛ.

В реанимации Глыбокской ЦРБ находятся четверо пациентов на неинвазивной вентиляции легких, двое из них – в критическом состоянии.

Пятерых пациентов с подозрением на коронавирус лечат в реанимации Новоселицкой ЦРБ. Они на кислородной поддержке.

Напомним, Количество больных COVID-19 в Украине выросла до 9 тысяч - МЗ

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