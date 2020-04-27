В Україні кожен п'ятий інфікований COVID-19 - медик, - ЦГЗ

Причин масового інфікування працівників медзакладів декілька. Серед них неправильне користування засобами захисту, відсутність чіткого плану дій у медустановах, недостатнє забезпечення тощо

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Причин масового інфікування працівників медзакладів декілька. Серед них неправильне користування засобами захисту, відсутність чіткого плану дій у медустановах, недостатнє забезпечення тощо

Станом на 27 квітня в Україні COVID-19 підтверджено у 1749-ти медпрацівників, що становить 19,4% від усіх підтверджених випадків. Тобто, фактично кожен 5-й інфікований в Україні – працівник медзакладу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Центру громадського здоров'я у Facebook.

Серед причин, що зумовлюють поширення захворювання серед медпрацівників, відсутність чіткого плану дій медичного закладу, порушення визначеного маршруту пацієнта та стандартів ведення пацієнтів. Неправильне користування засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), їх зберігання та утилізація. А також недостатнє забезпечення медперсоналу необхідними ЗІЗ.

Забезпечення лікарні засобами індивідуального захисту здійснюється органами місцевого самоврядування та за рахунок централізованих закупівель або благодійної допомоги з урахуванням потреби, яку формує керівництво лікувального закладу.

Однак, якщо заклади не мають чіткого плану консультування населення, "маршрутів” пацієнта, надання екстреної медичної допомоги, транспортування, госпіталізації і догляду за пацієнтами з підозрою чи підтвердженим COVID-19, необхідність у ЗІЗ значно зростає, а ефективність їх використання знижується.

Учора міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив про 1676 хворих працівників медзакладів. Найбільша кількість хворих медпрацівників у Чернівецькій, Тернопільській та Рівненській областях.

В Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.

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