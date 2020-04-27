10:11  27 квітня
В Чорнобильській зоні пожежі тривають, а на Житомирщині вогонь вдалося локалізувати
19:14  27 квітня
Тільки троє нардепів взяли участь в усіх голосуваннях Верховної ради під час карантину
12:50  27 квітня
Кличко звільнив Слончака за побиття поліцейського
UA | RU
UA | RU
Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
27 квітня 2020, 16:44 16

В Україні кожен п'ятий інфікований COVID-19 - медик, - ЦГЗ

Читайте также
на русском языке
27 квітня 2020, 16:44 16
Читайте также на русском языке
Причин масового інфікування працівників медзакладів декілька. Серед них неправильне користування засобами захисту, відсутність чіткого плану дій у медустановах, недостатнє забезпечення тощо
Фото з відкритих джерел
Причин масового інфікування працівників медзакладів декілька. Серед них неправильне користування засобами захисту, відсутність чіткого плану дій у медустановах, недостатнє забезпечення тощо

Станом на 27 квітня в Україні COVID-19 підтверджено у 1749-ти медпрацівників, що становить 19,4% від усіх підтверджених випадків. Тобто, фактично кожен 5-й інфікований в Україні – працівник медзакладу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Центру громадського здоров'я у Facebook.

Серед причин, що зумовлюють поширення захворювання серед медпрацівників, відсутність чіткого плану дій медичного закладу, порушення визначеного маршруту пацієнта та стандартів ведення пацієнтів. Неправильне користування засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), їх зберігання та утилізація. А також недостатнє забезпечення медперсоналу необхідними ЗІЗ.

Забезпечення лікарні засобами індивідуального захисту здійснюється органами місцевого самоврядування та за рахунок централізованих закупівель або благодійної допомоги з урахуванням потреби, яку формує керівництво лікувального закладу.

Однак, якщо заклади не мають чіткого плану консультування населення, "маршрутів” пацієнта, надання екстреної медичної допомоги, транспортування, госпіталізації і догляду за пацієнтами з підозрою чи підтвердженим COVID-19, необхідність у ЗІЗ значно зростає, а ефективність їх використання знижується.

Учора міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив про 1676 хворих працівників медзакладів. Найбільша кількість хворих медпрацівників у Чернівецькій, Тернопільській та Рівненській областях.

В Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)


коронавірус хвороба медики захворювання
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Прикарпаття: 761 людина інфікована COVID-19, 47 летальних випадків
27 квітня 2020, 15:11
Минулої доби від коронавіруса померло двоє харків’ян
27 квітня 2020, 13:44
У Києві 1220 хворих коронавірусом, за добу виявили 32 нових випадки
27 квітня 2020, 12:33
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
27 квітня 2020, 11:42
У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
24 квітня 2020, 12:41
Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
22 квітня 2020, 16:45
Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
21 квітня 2020, 18:34
Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
23 квітня 2020, 14:11
Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
26 квітня 2020, 17:41
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Наталія Стримовська
Олег Бегаль
Всі блоги »
Хто чим зміг: скільки українські олігархи витратили на боротьбу з коронавірусом
27 квітня 2020, 18:03
Вірусна економіка: пів мільярда гривень втратить Волинь внаслідок карантину
27 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Всі відео »
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »