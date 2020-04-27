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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
27 квітня 2020, 18:02 18

У Харкові спалах COVID-19 у військовому госпіталі

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27 квітня 2020, 18:02 18
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27 квітня у Харкові та області зафіксували спалах коронавірусу серед військових та медперсоналу військового шпиталю
Фото: Pixabay
27 квітня у Харкові та області зафіксували спалах коронавірусу серед військових та медперсоналу військового шпиталю

Про це інформують RegioNews із посиланням на Оперативне командуванні "Схід" ЗСУ.

Минулої доби коронавірус лабораторно підтвердили у 6-х військових із Харкова та області. Двоє хворих лікуються в харківському шпиталі, ще чотири військовослужбовця в Харківській області лікуються вдома під наглядом медиків. Їх стан задовільний.

У вівторок очільник Харківської ОДА Олексій Кучер повідомив про те, що у військовому шпиталі коронавірусом інфікувалися 8 лікарів, медичний працівник, який прикомандирований до медичного закладу та 5 військовослужбовців. Медичні працівники заперечують факт свого зараження. Кажуть, що дотримувалися усіх правил безпеки та не могли заразитися.

Нагадаємо, що 27 квітня в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.

Як писали RegioNews раніше, українські військові, які мають підозру на коронавірус. проходять 14-денну обсервацію у Центрі медичної реабілітації та санаторно-курортного лікування Міністерства оборони "Трускавецький”


ЗСУ коронавірус військові медики Харьків Харківська область
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