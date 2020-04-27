У Харкові спалах COVID-19 у військовому госпіталі
Про це інформують RegioNews із посиланням на Оперативне командуванні "Схід" ЗСУ.
Минулої доби коронавірус лабораторно підтвердили у 6-х військових із Харкова та області. Двоє хворих лікуються в харківському шпиталі, ще чотири військовослужбовця в Харківській області лікуються вдома під наглядом медиків. Їх стан задовільний.
У вівторок очільник Харківської ОДА Олексій Кучер повідомив про те, що у військовому шпиталі коронавірусом інфікувалися 8 лікарів, медичний працівник, який прикомандирований до медичного закладу та 5 військовослужбовців. Медичні працівники заперечують факт свого зараження. Кажуть, що дотримувалися усіх правил безпеки та не могли заразитися.
Нагадаємо, що 27 квітня в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.
Як писали RegioNews раніше, українські військові, які мають підозру на коронавірус. проходять 14-денну обсервацію у Центрі медичної реабілітації та санаторно-курортного лікування Міністерства оборони "Трускавецький”
- 20:21 27 квітня У Зеленського вимагають пояснень через справу Гандзюк
- 20:05 27 квітня Просто не стримався: звільнений заступник Кличка пояснив напад на поліцію
- 19:14 27 квітня Тільки троє нардепів взяли участь в усіх голосуваннях Верховної ради під час карантину
- 19:08 27 квітня Офіс генпрокурора: Катю Гандзюк замовив Мангер
- 19:01 27 квітня Карантин в Україні: влада повернеться до жорстких заходів
- 18:40 27 квітня В Одесу повернулися з Туреччини 90 українців: всіх обстежують і помістять в обсерватор
- 11:42 27 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:41 24 квітня У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
- 16:45 22 квітня Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
- 18:34 21 квітня Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
- 14:11 23 квітня Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
- 17:41 26 квітня Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики