В Черновцах под стенами ОГА протестуют частные предприниматели

Предприниматели Калиновского рынка требуют разрешить им работать

Фото: ИА АСС

Предприниматели Калиновского рынка требуют разрешить им работать

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу местной журналистки Галины Еремицы в Facebook.

В Черновцах возле областной государственной администрации собралось несколько десятков человек. Все они - предприниматели Калиновского рынка. Люди протестуют против карантинных ограничений и просят разрешить им работать.

Под Черновицкую ОГА на протест вышли предприниматели Калиновского рынка Опубликовано Галиной Єреміцею Четвер 23 апреля 2020 года.

Журналисты ИА АСС оприлюнили текст обращения предпринимателей, которые продают продукты питания, к председателю Черновицкой ОГА:

"Влияние закрытия рынка на планирование товарных запасов и закупок и расчетов с поставщиками имеет критический характер и непредсказуемость в этой сфере приводит к большим убыткам, что, как правило, становится банкротства предпринимателей, - говорится в сообщении. – У предпринимателей есть насущная потребность в понимании сроков действия запретительных мер по торговле пищевыми продуктами, возможности упорядочения торгового обслуживания покупателей путем введения жестких санитарных и противоэпидемических мероприятий на территории рынка, в том числе силами предпринимателей, для того, чтобы предоставить возможность распродажи имеющихся в настоящее время пищевых продуктов, что быстро портятся наряду с запретом закупки новых товарных партий".

также Обнародовали видео протеста. на нем видно, что представители полиции напомнили людям о запрете массовых собраний.

С людьми на видео общался руководитель Департамента регионального развития Черновицкой ОГА Виктор Путник.

Источник: https://acc.cv.ua/news/chernivtsi/pidpriemci-kalinivskogo-rinku-pidgotuvali-zvernennya-do-golovi-cherniveckoyi-oda-nazhivo-57745. Сайт http://acc.cv.ua/

Также в ОГА приехал городской голова Алексей Каспрук и секретарь Черновицкого городского совета Василий Продан.

Незадолго перед их визитом в прямом эфире в Facebook мэр Алексей Каспрук сообщил, что в Черновцах, несмотря на запрет деятельности во время карантина, работал стихийный рынок на улице Зеленой, который принадлежит сестре секретаря горсовета Василия Продана.

Он сказал, что за работу именно этого предприятия возникло возмущение у предпринимателей из других продуктовых рынков города.



"Вчера состоялась небольшая провокация. Один рынок на улице Зеленой, который вообще, в принципе не является рынком, он начал работать. При том, что "Калиновский" и другие продуктовые рынки не работали. Несмотря на то, что предприниматели имеют убытки. Конечно, это возмутило предпринимателей Черновцов. Сегодня на канале "Черновицкий луч" вышел материал о том, что на Калиновском рынке полным ходом идет торговля, а Каспрук, мол, рынки не закрыл. Но совершенно ни слова не было о том, что на улице Зеленой рынок два дня подряд работал!", – сказал городской голова.

В то же время Каспрук напомнил, что предприятие "БУК ТВ", которое принадлежит сестре Продана, задолжало городскому бюджету Черновцов три миллиона гривен.



"Это такая вырисовывается серьезная схема, когда решение о запрете торговли на рынках принимал первый заместитель председателя ОГА Богдан Ковалюк. Который, у журналистов есть подтверждение, в свое время был представителем этого рынка на Зеленой. То есть, уничтожаем всех конкурентов под предлогом коронавирус, и развиваем собственное предприятие", – сообщил мэр Черновцов.

Напомним, вчера из-за закрытия рынков в Мелитополе предприниматели устроили протест.

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