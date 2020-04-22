У Тернополі підприємців звільнили від сплати єдиного податку
Як передає RegioNews, про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом на своїй сторінці у Facebook.
Сьогодні виконавчий комітет Тернопільської міськради прийняв рішення звільнити від сплати єдиного податку за квітень тернопільських підприємців І та ІІ групи, які зараз не працюють.
"Підприємці на вимоги карантину вимушено закрили свій бізнес і залишилися без прибутку. Вони тимчасово не в змозі сплачувати податки в міський бюджет. Я вважаю, це буде справедливо — звільнити їх від сплати податку на цей період", - зауважує міський голова Тернополя Сергій Надал.
Таким підприємцям необхідно до 1 липня 2020 року подати до органів податкової служби відповідну заяву щодо застосування пільг і зазначити вид підприємницької діяльності та місце її здійснення.
Сплачені суми єдиного податку за квітень 2020 року будуть зараховані в рахунок майбутніх платежів. У разі продовження карантину термін може бути продовжено.
Крім того, на час карантину звільнили підприємців від орендної плати за комунальні приміщення. Мер закликав власників ринків і торгівельних комплексів підтримати рішення.
Нагадаємо, в Івано-Франківську на сесії міськради депутати підтримали бізнес та медиків. Сьогоднішня сесія міської ради спрямована на заходи для зменшення навантаження на підприємців під час карантину.
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