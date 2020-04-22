Через закриття ринків у Мелітополі підприємці влаштували протест

У Мелітополі Запорізької області підприємці організували мітинг під стінами мерії і вимагали відкрити місцеві ринки

Фото: ria-m.tv

У Мелітополі Запорізької області підприємці організували мітинг під стінами мерії і вимагали відкрити місцеві ринки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ

Повідомляється, що до будівлі мерії прийшли підприємці, які торгують на ринках міста. Продавці одягу скаржилися, що через карантин вони не змогли продати товар ще з зими, тому не можуть закупити новий. Крім того, скаржилися і на те, що закрили не всі ринки, деякі підприємці ходять на роботу, а іншим доводиться виживати.

Повідомляється, що підприємці вимагали відкрити рикни, оскільки вони не отримують компенсації і залишилися без засобів до існування. На місці поліція переконувала підприємців розійтися, вказуючи на порушення вимог карантину.

Месные вести повідомляють, чо до протестувальників вийшла перша заступниця міського голови Ірина Рудакова. Вона пояснила, що рішення закрити ринки ухвалено головним санітарним лікарем України. Мелітополь змушений був підкоритися

Також повідомляється, що після тривалих дискусій поліцейським вдалося переконати людей розійтися. Кілька людей відвезли в міськвідділ поліції.