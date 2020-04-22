Через закриття ринків у Мелітополі підприємці влаштували протест
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ
Повідомляється, що до будівлі мерії прийшли підприємці, які торгують на ринках міста. Продавці одягу скаржилися, що через карантин вони не змогли продати товар ще з зими, тому не можуть закупити новий. Крім того, скаржилися і на те, що закрили не всі ринки, деякі підприємці ходять на роботу, а іншим доводиться виживати.
Повідомляється, що підприємці вимагали відкрити рикни, оскільки вони не отримують компенсації і залишилися без засобів до існування. На місці поліція переконувала підприємців розійтися, вказуючи на порушення вимог карантину.
Месные вести повідомляють, чо до протестувальників вийшла перша заступниця міського голови Ірина Рудакова. Вона пояснила, що рішення закрити ринки ухвалено головним санітарним лікарем України. Мелітополь змушений був підкоритися
Також повідомляється, що після тривалих дискусій поліцейським вдалося переконати людей розійтися. Кілька людей відвезли в міськвідділ поліції.
- 17:25 22 квітня Зеленський пообіцяв закінчити війну на Донбасі до кінця каденції
- 17:13 22 квітня Правозахисники просять оцінити дії мера Івано-Франківська щодо ромів
- 17:09 22 квітня Миколаївська область стала лідером за динамікою поширення COVID-19
- 16:45 22 квітня Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
- 16:42 22 квітня Кабмін виділив 25 мільйонів на ліквідацію наслідків пожеж в Житомирській області
- 16:29 22 квітня Показали, як військові ЗСУ проходять обсервацію
- 21:48 21 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:18 17 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 12:00 18 квітня Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
- 14:38 17 квітня У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
- 09:59 15 квітня Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
- 18:34 21 квітня Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків