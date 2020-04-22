У Києві аптеки планують знизити націнку на маски до 1 гривні

Найбільші мережі аптек Києва відповідно до рекомендацій Антимонопольного комітету будуть знижувати націнку на медичні маски

Фото: flickr

Найбільші мережі аптек Києва відповідно до рекомендацій Антимонопольного комітету будуть знижувати націнку на медичні маски

Про це в Facebook повідомив керівник Київського територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький, передає RegioNews.

Передбачається, що з 21 квітня у аптеках Києва націнка становитиме 1 гривню.

Відомо, що націнку пообіцяли знизити мережі аптек "Альго-Фарм", "Аптека низьких цін К", "Аптека НЦ", "Аптекарь", "Віталюкс", "Сіріус-95", "Столичний медичний альянс" та "Фармація".

Він додав, що мережа "Альго-фарм" прибрала всю торгівельну націнку на медичні маски на час карантину, а в комунальному підприємстві "Фармація" знизили надбавку до 56 копійок.

Хмельницький зазначив, що АМКУ очікує на інформацію від інших аптечних мереж.

Нагадаємо, 22 апреля Кабинет министров Украины продлил действие ограничительных мер в связи с распространением коронавируса до 11 мая.

Влада столиці розробила першочергові кроки із послаблення обмежень, які відбуватимуться поступово та з урахуванням розвитку ситуації.