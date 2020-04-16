Чернігівщина: визначили бази обсервації для заробітчан, які повертаються на Великдень

Для недопущення поширення коронавірусу в області прийняли низку рішень. Зокрема визначили заклади для обсервації, встановлять КПП тощо

Санаторій "Зелений гай"

Для недопущення поширення коронавірусу в області прийняли низку рішень. Зокрема визначили заклади для обсервації, встановлять КПП тощо

Про це інформує RegioNews із посиланням на допис у Facebook голови Чернігівської ОДА Андрія Прокопенка.

"На час Великодніх свят існує велика ймовірність активізації повернення наших громадян з інших країн. Особливо гостро стоїть питання забезпечення обсервації таких людей", - пише голова.

Тож на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначено попередній перелік закладів для обсервації. Це два санаторії – "Пролісок" і "Зелений гай", два медзаклади – обласний центр радіаційного захисту та обласний госпіталь ветеранів війни, розраховані на 362 місць.

Наразі заклади не повністю відповідають вимогам, що висуваються до обсерваторів. Їх забезпечать усім необхідним.

Прийнято рішення рекомендувати органам місцевого самоврядування запровадити додаткові обмеження у населених пунктах на вихідні та святкові дні з 13:00 18 квітня по 06:00 21 квітня для мінімізації ризиків зараження в святкові дні.

"Для посилення протиепідемічного контролю і недопущення потрапляння інфекції в область встановлять контрольно-пропускний пункт на в’їзді із Сумської області на ділянці дороги Р-65 між містами Новгород-Сіверський - Шостка. Нагадаю, в місті Шостка, Сумської області зафіксований спалах коронавірусу", - йдеться в дописі.

На час Великодніх свят вживаємо всіх додаткових заходів для мінімізації розповсюдження коронавірусної хвороби в... Опубліковано Андрієм Прокопенком Середа, 15 квітня 2020 р.

Нагадаємо, у Чернігівській області одужали двоє пацієнтів, у яких діагностували COVID-19. В області кількість інфікованих чи не найменша в Україні.