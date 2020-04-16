Коронавірус в Збройних Силах: за добу підтверджено 5 нових випадків

Станом на 16 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 28 випадків COVID-19

Фото: Ukrmilitarymedic

Станом на 16 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 28 випадків COVID-19

Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України, передає RegioNews.

З них 1 летальний випадок, ще 1 людина одужала. Зазначається, що за добу виявили 5 нових випадків.

На самоізоляція перебувають 274 осіб, ще у 40 упродовж найближчих 3 діб термін самоізоляції завершується.

Зокрема, захворів військовослужбовець Чернівецького гарнізону, який на початку квітня контактував із особами, що приїхали з-за кордону. Він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби.

Коронавірус виявили у трьох військовослужбовців різних військових частин Запорізького гарнізону, які з 9 квітня перебували на самоізоляції, так як контактували із інфікованою особою.

Ще один випадок підтвердили у Харківському гарнізоні Збройних Сил України.

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Станом на 16 квітня в Україні кількість хворих коронавірусом COVID-19 становить 4161 осіб.