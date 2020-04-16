На Буковині коронавірусом захворіли двоє новонароджених немовлят

Станом на ранок 16 квітня в Чернівецькій області зафіксовано 662 випадки інфікування коронавірусом, в тому числі за останню добу - 73. Вилікувалася 21 людина, померли - 14. Серед хворих - двоє новонароджених дітей

Станом на ранок 16 квітня в Чернівецькій області зафіксовано 662 випадки інфікування коронавірусом, в тому числі за останню добу - 73. Вилікувалася 21 людина, померли - 14. Серед хворих - двоє новонароджених дітей

Про це у прямому ефірі повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, пише RegioNews. Серед хворих - двоє немовлят, які народилися від матерів, у яких підтвердили коронавірус. Як повідомили у пресслужбі Чернівецької ОДА, у немовлят, які народилися від інфікованих жінок, також підтвердили COVID-19. Одне немовля перебуває вдома на самоізоляції. Другу дитину вчора госпіталізували до реанімації через вроджену патологію. "Загалом, у Чернівецькій області були 4 випадки з новонародженими дітьми. Двоє немовлят уже пройшли через реанімацію. Їхні мами мали підозри. Підозри не підтвердились. І мами, і діти негативні", - повідомляють в ОДА. Зазначається, що на Буковині коронавірусом інфікувалися 68 дітей, 6 - вилікувались. Наймолодші - це новонароджені; найстаршому пацієнту 17 років. ВажливоСергій Осачук з останньою інформацією про кількість хворих на коронавірус буковинців [15.04.2020] На Буковині сьогодні, 15 квітня, офіційно підтверджено ще 73 випадки зараження коронавірусом. Серед тих, хто захворів, – четверо священнослужителів. Один із них не погоджується із діагнозом, стверджує, що результати тестування є хибними та має намір і далі проводити богослужіння. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 662 особи Центр громадського здоров’я України опублікував дані, де було вказано, що обласний лабораторний центр – серед лідерів за кількістю проведених тестувань. Він також перший у державі за ефективністю, результативністю та точністю досліджень. Працівники Державної податкової служби у Чернівецькій області зголосилася перерахувати частину своєї платні для потреб обласного лабораторного центру. Крім того, районні управління податкової планують надати допомогу сімейним лікарям Буковини. Банк ПУМБ придбав новий апарат штучної вентиляції легень за 800 тисяч гривень для Глибоцької центральної районної лікарні. Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Середа, 15 квітня 2020 р. В Чернівецькій області коронавірус підтвердили також у співробітника ДФС. Про це у Facebook написав начальник Головного управління ДФС у Чернівецькій області Михайло Сеничак. "На жаль, незважаючи на те, що з перших днів поширення COVID-19 у Чернівецькій області ми вжили відповідних заходів та перейшли на особливий режим роботи, після двох негативних результатів, третій тест підтвердив захворювання у співробітника ГУ ДФС у Чернівецькій області. Працюємо дистанційно. Телефон завжди включений", - написав Михайло Сеничак. Минулої доби на Буковині також померла 69 річна, хвора на COVID-19. Жінка потрапила до лікарні через інсульт наприкінці березня. Уже в лікарні у неї діагностували коронавірус. Загалом в Україні вже зафіксовано 4161 хворого коронавірусом Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється) Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

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