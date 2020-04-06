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06 квітня 2020, 21:16 20

Зеленський викликав до себе главу УГКЦ обговорити пасхальні богослужіння

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06 квітня 2020, 21:16 20
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Президент України Володимир Зеленський зустрівся 6 квітня з главою УГКЦ Блаженнішим Святославом щодо протидії COVID-19 в контексті святкування найбільшого християнського свята – Великодня
Фото: ugcc.ua
Президент України Володимир Зеленський зустрівся 6 квітня з главою УГКЦ Блаженнішим Святославом щодо протидії COVID-19 в контексті святкування найбільшого християнського свята – Великодня

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на пресслужбу Української греко-католицької церкви.

Зокрема, президент підкреслив відповідальність Церков України та їх партнерство з органами державної влади щодо протидії цій небезпеці з огляду на те, що пасхальний період може бути часом найбільшого поширення вірусу в суспільстві.

"З боку державної влади прийняте принципове рішення дати можливість звершувати пасхальні богослужіння та транслювати їх наживо. Вкрай необхідно максимально переконати людей залишатися вдома та забезпечити їх усім необхідним для святкування Великодня? не виходячи зі своїх домівок. Скупчення людей у храмах чи біля них несе неабияку загрозу їхньому життю та здоров’ю", - зазначив Зеленський.

У свою чергу Блаженніший Святослав запевнив, що він вже проінформував вірян, щоби вони максимально брали участь в пасхальних богослужіннях у домашніх умовах та про надану можливість освячення лози та великодніх кошиків в у форматі онлайн-трансляції.

Нагадаємо, раніше глава УГКЦ дав поради щодо Страсного тижня і Великодня в умовах карантину.

В МВС заявляли, що пік епідемії COVID-19 в Україні очікується на Великдень.


Володимир Зеленський свято Великдень церква УГКЦ
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