14:31  08 квітня
Шмигаль анонсував подовження карантину, а в ОП - прийдешню найбільшу загрозу
15:56  08 квітня
Фігуранти "плівок" розказали про себе, Єрмаків і заяви в НАБУ
16:33  08 квітня
Венедіктова завела справу на Порошенка за реформу Верховного суду
UA | RU
UA | RU
Олександра Василенко
журналіст
08 квітня 2020, 16:15 5

Коронавірус на Полтавщині: що відомо про нових хворих

Читайте также
на русском языке
08 квітня 2020, 16:15 5
Читайте также на русском языке
У Полтавській області зафіксували нові випадки захворювання на COVID-19
У Полтавській області зафіксували нові випадки захворювання на COVID-19

Про це повідомляють RegioNews із посиланням Telegram-канал голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова.

8 квітня в області відомо вже про 17 COVID-позитивних пацієнтів. Протягом доби стало відомо про нове інфікування: захворіла 42-річна мешканка Миргороду. Її чоловіка із підтвердженим діагнозом коронавірусу до інфекційного відділення медзакладу госпіталізували раніше.

Таким чином, у місті Кременчук зараз відомо про 9 пацієнтів, хворих на атипову пневмонію (серед них і чотири нові випадки. На лікарняні ліжка потрапили 67-річна жінка з Раківки , чоловік 60 років та 28-річна жінка з Кременчука, жінка 76 років із Молодіжного), 4 хворих у Горішніх Плавнях, 2 інфікованих у Миргороді та по одному COVID-позитивному у Полтаві та Машівці.

Як інформували RegioNews раніше, у Полтаві з'явилася перша хвора на COVID-19. Це 62-річна жінка.


коронавірус хворі Кременчук Полтавська область Синєгубов Олег
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
08 квітня 2020, 12:41
В Україні за добу кооронавірус підтвердили у 20 дітей
08 квітня 2020, 10:37
В Україні кількість хворих коронавірусом може досягти 60 тисяч
07 квітня 2020, 21:35
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
08 квітня 2020, 12:41
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
08 квітня 2020, 16:24
Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
04 квітня 2020, 16:43
Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
03 квітня 2020, 12:00
Коронабізнес, або Хто отримає медичний бюджет Рівненщини?
01 квітня 2020, 16:00
Усі "слуги народу" заступилися за Лероса
03 квітня 2020, 09:39
Останні Популярні
Павло Ковтонюк
Петро Олещук
Альона Коханчук
Всі блоги »
Тимошенко проти Порошенка: хто буде хазяйнувати в Сумах
08 квітня 2020, 12:00
Перезавантаження "ЄС": Хто буде представляти інтереси Порошенка на Рівненщині
07 квітня 2020, 16:00
Всі публікації »
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Всі відео »
Косюк Юрій
Куратор Вінницької та Черкаської областей по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Андрій Ставніцер
Куратор Одеської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »