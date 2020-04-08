Коронавірус на Полтавщині: що відомо про нових хворих
Про це повідомляють RegioNews із посиланням Telegram-канал голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова.
8 квітня в області відомо вже про 17 COVID-позитивних пацієнтів. Протягом доби стало відомо про нове інфікування: захворіла 42-річна мешканка Миргороду. Її чоловіка із підтвердженим діагнозом коронавірусу до інфекційного відділення медзакладу госпіталізували раніше.
Таким чином, у місті Кременчук зараз відомо про 9 пацієнтів, хворих на атипову пневмонію (серед них і чотири нові випадки. На лікарняні ліжка потрапили 67-річна жінка з Раківки , чоловік 60 років та 28-річна жінка з Кременчука, жінка 76 років із Молодіжного), 4 хворих у Горішніх Плавнях, 2 інфікованих у Миргороді та по одному COVID-позитивному у Полтаві та Машівці.
Як інформували RegioNews раніше, у Полтаві з'явилася перша хвора на COVID-19. Це 62-річна жінка.
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