Коронавірус на Полтавщині: що відомо про нових хворих

У Полтавській області зафіксували нові випадки захворювання на COVID-19

У Полтавській області зафіксували нові випадки захворювання на COVID-19

Про це повідомляють RegioNews із посиланням Telegram-канал голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова.

8 квітня в області відомо вже про 17 COVID-позитивних пацієнтів. Протягом доби стало відомо про нове інфікування: захворіла 42-річна мешканка Миргороду. Її чоловіка із підтвердженим діагнозом коронавірусу до інфекційного відділення медзакладу госпіталізували раніше.

Таким чином, у місті Кременчук зараз відомо про 9 пацієнтів, хворих на атипову пневмонію (серед них і чотири нові випадки. На лікарняні ліжка потрапили 67-річна жінка з Раківки , чоловік 60 років та 28-річна жінка з Кременчука, жінка 76 років із Молодіжного), 4 хворих у Горішніх Плавнях, 2 інфікованих у Миргороді та по одному COVID-позитивному у Полтаві та Машівці.

Як інформували RegioNews раніше, у Полтаві з'явилася перша хвора на COVID-19. Це 62-річна жінка.