19:43  24 березня
Правоохоронці відкрили справу проти клініки, яка приховала випадок коронавірусу
13:20  24 березня
Кличко допустив посилення карантину у Києві
18:19  24 березня
У Миколаєві п’яні поліцейські влаштували стрілянину
UA | RU
UA | RU
24 березня 2020, 18:53 1

Голова Чернівецької ОДА показав, як працює вірусологічна лабораторія в Чернівцях

Читайте также
на русском языке
24 березня 2020, 18:53 1
Читайте также на русском языке
Співробітники вірусологічної лабораторії працюють без вихідних
Фото: Чернівецька ОДА
Співробітники вірусологічної лабораторії працюють без вихідних

Про це пише RegioNews з посиланням на сторінку ЧОДА у Facebook.

Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук розповів, як відбувається встановлення факту інфікування коронавірусом у вірусологічній лабораторії Чернівецького обласного лабораторного центру.

"Спочатку зразки групуються, збираються до кількості 50, а потім починається кількаетапний процес, що триває до 9 годин. Відволікатися і відпочивати в цей час персонал та фахівці не можуть", - написав Сергій Осачук.

Також голова ОДА зазначив, що співробітники вірусологічної лабораторії працюють без вихідних.

Нагадаємо, Чернівецька обласна лікарня увійшла до Книги рекордів України. Їй вручили нагороду у номінації "Перший в Україні пацієнт лікарні, який одужав від COVID-19" .

Станом на 11:30 24 березня в Чернівецькій області зафіксовано 38 випадків захворювання на коронавірус. Нагадаємо, 1 випадок летальний, 1 пацієнт вже одужав.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)


коронавірус
Чернівецька обласна лікарня увійшла до книги рекордів України
24 березня 2020, 17:07
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
24 березня 2020, 12:19
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Останні Популярні
Олексій Кривошеєв
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Всі блоги »
Монополія на владу чи бізнес. Хто у Полтаві прагне мерського крісла
24 березня 2020, 12:00
"Зручна" епідемія: як проводять держзакупівлі в Житомирі
23 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Грищенко Роман
Голова Сумської обласної державної адміністрації
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Всі досьє »