Голова Чернівецької ОДА показав, як працює вірусологічна лабораторія в Чернівцях

Співробітники вірусологічної лабораторії працюють без вихідних

Фото: Чернівецька ОДА

Співробітники вірусологічної лабораторії працюють без вихідних

Про це пише RegioNews з посиланням на сторінку ЧОДА у Facebook.

Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук розповів, як відбувається встановлення факту інфікування коронавірусом у вірусологічній лабораторії Чернівецького обласного лабораторного центру.

"Спочатку зразки групуються, збираються до кількості 50, а потім починається кількаетапний процес, що триває до 9 годин. Відволікатися і відпочивати в цей час персонал та фахівці не можуть", - написав Сергій Осачук.

Також голова ОДА зазначив, що співробітники вірусологічної лабораторії працюють без вихідних.

Нагадаємо, Чернівецька обласна лікарня увійшла до Книги рекордів України. Їй вручили нагороду у номінації "Перший в Україні пацієнт лікарні, який одужав від COVID-19" .

Станом на 11:30 24 березня в Чернівецькій області зафіксовано 38 випадків захворювання на коронавірус. Нагадаємо, 1 випадок летальний, 1 пацієнт вже одужав.

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