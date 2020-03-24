Голова Чернівецької ОДА показав, як працює вірусологічна лабораторія в Чернівцях
Про це пише RegioNews з посиланням на сторінку ЧОДА у Facebook.
Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук розповів, як відбувається встановлення факту інфікування коронавірусом у вірусологічній лабораторії Чернівецького обласного лабораторного центру.
"Спочатку зразки групуються, збираються до кількості 50, а потім починається кількаетапний процес, що триває до 9 годин. Відволікатися і відпочивати в цей час персонал та фахівці не можуть", - написав Сергій Осачук.
Також голова ОДА зазначив, що співробітники вірусологічної лабораторії працюють без вихідних.
Нагадаємо, Чернівецька обласна лікарня увійшла до Книги рекордів України. Їй вручили нагороду у номінації "Перший в Україні пацієнт лікарні, який одужав від COVID-19" .
Станом на 11:30 24 березня в Чернівецькій області зафіксовано 38 випадків захворювання на коронавірус. Нагадаємо, 1 випадок летальний, 1 пацієнт вже одужав.
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