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24 березня 2020, 11:38 12

Коронавірус на Буковині: усі хворі стабільні, з підозрою госпіталізовано четверо дітей

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24 березня 2020, 11:38 12
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До Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні за останню добу госпіталізували 4 дітей із підозрою на COVID-19. Нових підозр серед дорослих немає
До Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні за останню добу госпіталізували 4 дітей із підозрою на COVID-19. Нових підозр серед дорослих немає

Про це повідомляє Чернівецька ОДА, пише RegioNews.

"Загалом в обласній дитячій лікарні перебувають 14 осіб: 5 із діагнозом "коронавірус", решта із підозрою на нього", - йдеться у повідомленні.

Двоє матерів та троє їхніх малюків, у яких COVID-19 виявили 17 березня, клінічно здорові. Вони чекають на результати тестів.

Усі решта пацієнтів дитячої лікарні мають температуру, порушений стан та отримують необхідне лікування.

У Чернівецькій обласній клінічній лікарні наразі перебувають 24 людини із підтвердженим діагнозом "коронавірус" або ж із підозрою на нього. Усі вони почуваються добре. Один пацієнт через супутні хвороби перебуває на кисневій терапії.

Нових недужих за останню добу до цієї лікарні не госпіталізували.

Нагадаємо, раніше в Чернівцях одужав і перший в Україні пацієнт, у якого діагностували коронавірус.

Станом на ранок 24 березня в Україні зафіксовано 84 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

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