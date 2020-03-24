Чернівецька обласна лікарня увійшла до книги рекордів України
Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я Чернівецької ОДА, пише RegioNews.
"Сьогодні, 24 березня, обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька обласна клінічна лікарня" відвідав експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін. Він вручив керівництву – в. о. генерального директора Сергію Цинтарю та в. о. медичного директора Ользі Снігуряк, а також лікарям інфекційного відділення даного закладу охорони здоров’я – завідуючій Валентині Миндреску та лікарю-інфекціоністу Наталії Костіній, відзнаку про Рекорд України у номінації "Перший в Україні пацієнт лікарні, який одужав від COVID-19"", - йдеться у повідомленні.
Водночас медики, які отримали нагороду, зауважили на свідомості й правильності дій свого першого пацієнта з COVID-19, котрий знаючи про свою історію подорожі, своєчасно самоізолювався й звернувся за медичною допомогою до лікаря.
Медичні фахівці кажуть, що це дозволило не тільки запобігти погіршенню стану хворого, а й убезпечило щонайменше декілька сотень мешканців області від інфікування новим коронавірусом.
Станом на 11:30 24 березня в Чернівецькій області зафіксовано 38 випадків захворювання на коронавірус. Нагадаємо, 1 випадок летальний, 1 пацієнт вже одужав.
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