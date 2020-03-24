Чернівецька обласна лікарня увійшла до книги рекордів України

Представник Національного реєстру рекордів України приїхав до Чернівців з нагородою. Чернівецька обласна лікарня увійшла до Книги рекордів України. Їй вручили нагороду у номінації "Перший в Україні пацієнт лікарні, який одужав від COVID-19"

На фото: Сергій Цинтар (справа) и Віталій Зорін

Представник Національного реєстру рекордів України приїхав до Чернівців з нагородою. Чернівецька обласна лікарня увійшла до Книги рекордів України. Їй вручили нагороду у номінації "Перший в Україні пацієнт лікарні, який одужав від COVID-19"

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