10:22  16 березня
Консульства України призупинили видачу віз
14:33  16 березня
Україна вперше здійснила транзит газу між країнами ЄС
10:53  16 березня
Агресія проти України: ЄС продовжив санкції проти Росії
UA | RU
UA | RU
16 березня 2020, 12:58 30

Чернівецьку область хочуть закрити на карантин

Читайте также
на русском языке
16 березня 2020, 12:58 30
Читайте также на русском языке
Таке звернення обласна влада направила головному санітарному лікарю України
Фото: Shutterstock
Таке звернення обласна влада направила головному санітарному лікарю України

Про це передає кореспондент RegioNews.

Як повідомила на брифінгу Наталія Гусак, заступниця голови Чернівецької ОДА, сьогодні, 16 березня, на засіданні комісії ТЕБ та НС, підтримали звернення Наталії Гопко, в.о. директора Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ України, до головного санітарного лікаря України щодо визначення карантину на території Чернівецької області.

"Йдеться про закриття області, - зазначає Наталія Гусак. – Рішення про це облдержадміністрація не може прийняти самостійно. Тому ми чекаємо відповіді з Києва".

Нагадаємо, станом на 9:00 ранку понеділка, 16 березня, в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом, з них 4 - у Чернівецькій області.

Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні було зафіксовано три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії. 12 березня 71-річна пенсіонерка із Житомирщини померла.


коронавірус
Коронавірус у Чернівцях: стан хворих на СOVID-19 стабільний
16 березня 2020, 12:47
Чоловік, у якого першим виявили коронавірус у Чернівцях, отримав негативний тест на COVID-19
16 березня 2020, 12:33
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
16 березня 2020, 14:01
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
16 березня 2020, 14:01
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
14 березня 2020, 17:51
В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
12 березня 2020, 19:57
Коронавірус у Чернівцях та Житомирі: що відомо про хворих
12 березня 2020, 21:07
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Всі блоги »
Вибори в Харкові: яку фракцію в Раді вибере Світлична
16 березня 2020, 15:03
Фітнес-зал Lime: кому в Житомирі карантин неписаний
13 березня 2020, 17:27
Всі публікації »
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »