Чернівецьку область хочуть закрити на карантин

Таке звернення обласна влада направила головному санітарному лікарю України

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Таке звернення обласна влада направила головному санітарному лікарю України

Про це передає кореспондент RegioNews.

Як повідомила на брифінгу Наталія Гусак, заступниця голови Чернівецької ОДА, сьогодні, 16 березня, на засіданні комісії ТЕБ та НС, підтримали звернення Наталії Гопко, в.о. директора Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ України, до головного санітарного лікаря України щодо визначення карантину на території Чернівецької області.

"Йдеться про закриття області, - зазначає Наталія Гусак. – Рішення про це облдержадміністрація не може прийняти самостійно. Тому ми чекаємо відповіді з Києва".

Нагадаємо, станом на 9:00 ранку понеділка, 16 березня, в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом, з них 4 - у Чернівецькій області.

Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні було зафіксовано три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії. 12 березня 71-річна пенсіонерка із Житомирщини померла.