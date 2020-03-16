Чернівецьку область хочуть закрити на карантин
Про це передає кореспондент RegioNews.
Як повідомила на брифінгу Наталія Гусак, заступниця голови Чернівецької ОДА, сьогодні, 16 березня, на засіданні комісії ТЕБ та НС, підтримали звернення Наталії Гопко, в.о. директора Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ України, до головного санітарного лікаря України щодо визначення карантину на території Чернівецької області.
"Йдеться про закриття області, - зазначає Наталія Гусак. – Рішення про це облдержадміністрація не може прийняти самостійно. Тому ми чекаємо відповіді з Києва".
Нагадаємо, станом на 9:00 ранку понеділка, 16 березня, в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом, з них 4 - у Чернівецькій області.
Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні було зафіксовано три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії. 12 березня 71-річна пенсіонерка із Житомирщини померла.
- 16:05 16 березня Через КПВВ на окуповану територію намагались провезти тисячі доларів і мільйони рублів
- 15:54 16 березня На Буковині чоловіка притягнули до відповідальності за фейки про коронавірус
- 15:46 16 березня Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
- 15:34 16 березня У Рівному поліцейські оштрафували нардепа
- 15:24 16 березня "Укрзалізниця" призупиняє рух приміських поїздів через кордон
- 15:22 16 березня У Херсоні "хворий коронавірусом" обдурив медиків
- 14:01 16 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:47 11 березня Коронавірус: Київ іде на карантин
- 13:11 11 березня Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
- 17:51 14 березня Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
- 19:57 12 березня В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
- 21:07 12 березня Коронавірус у Чернівцях та Житомирі: що відомо про хворих