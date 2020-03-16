Карантин у Чернівцях "добрався" до гінекологів і стоматологів

Усі педагоги Буковини переведені на дистанційну роботу, у приміщеннях банків обслуговують одночасно не більше двох людей. Припинено планові огляди жінок, також буковинцям радять утриматися від планових візитів до стоматологів

Фото: parodontax.info

Усі педагоги Буковини переведені на дистанційну роботу, у приміщеннях банків обслуговують одночасно не більше двох людей. Припинено планові огляди жінок, також буковинцям радять утриматися від планових візитів до стоматологів

Про це повідомили в міському управлінні забезпечення медичного обслуговування у сфері охорони здоров'я, пише RegioNews. Консультування вагітних буде проводитися в телефонному режимі з дільничними акушер-гінекологами та з лікарями первинної медичної допомоги за укладеною декларацією на медичне обслуговування. Невідкладна медична допомога жіночому населенню надається в звичному режимі. Крім того, в управлінні рекомендують утриматись від планових профілактичних оглядів та планових візитів до лікарів стоматологів (дитячих та дорослих) міських поліклінік до закінчення загальнодержавного карантину. Всі педагоги Чернівецької області до закінчення загальнодержавного карантину працюватимуть дистанційно, повідомили в обласному управлінні освіти. Учителі записують відео з поясненням матеріалу та розповсюджують відео уроки в yоutube. У приміщення банків запускають лише по двоє людей, решта чекають на вулиці. Тому під відділеннями утворилися черги. Нагадаємо, станом на 9:00 ранку понеділка, 16 березня, в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом, з них 4 - у Чернівецькій області. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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