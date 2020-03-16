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16 марта 2020, 12:33 5

Мужчина, у которого первым обнаружили коронавирус в Черновцах, получил отрицательный тест на COVID-19

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16 марта 2020, 12:33 5
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После второго отрицательного теста, мужчину будут считать здоровым
Фото: Shutterstock
После второго отрицательного теста, мужчину будут считать здоровым

Как сообщила на брифинге заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, у мужчины, у которого первым в Украине обнаружили коронавирус 3 марта, тест показал отрицательный результат на COVID-19, пишет Regionews.

Правда, чтобы подтвердить отсутствие коронавируса у пациента, два теста подряд должны показать отрицательный результат.

"Через двое суток у пациента так же примут анализы, если второй тест будет отрицательным, можем сказать, что он здоров", - сказала Наталья Гусак.

Опубліковано Інформаційне агентство "АСС" Понеділок, 16 березня 2020 р.

Напомним, по состоянию на 9:00 утра понедельника, 16 марта, в Украине уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, 4 из них - в Черновцах.

Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине было зафиксировали три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии. 12 марта 71-летняя пенсионерка с Житомирщины умерла.

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