Мужчина, у которого первым обнаружили коронавирус в Черновцах, получил отрицательный тест на COVID-19
Как сообщила на брифинге заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, у мужчины, у которого первым в Украине обнаружили коронавирус 3 марта, тест показал отрицательный результат на COVID-19, пишет Regionews.
Правда, чтобы подтвердить отсутствие коронавируса у пациента, два теста подряд должны показать отрицательный результат.
"Через двое суток у пациента так же примут анализы, если второй тест будет отрицательным, можем сказать, что он здоров", - сказала Наталья Гусак.
Опубліковано Інформаційне агентство "АСС" Понеділок, 16 березня 2020 р.
Напомним, по состоянию на 9:00 утра понедельника, 16 марта, в Украине уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, 4 из них - в Черновцах.
Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине было зафиксировали три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии. 12 марта 71-летняя пенсионерка с Житомирщины умерла.
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