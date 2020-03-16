Коронавирус в Черновцах: аптекам и продуктовым магазинам предлагают работать круглосуточно, а кафе и бары закрыть

Продуктовые супермаркеты должны обеспечить работу всех касс и обустроить станции гигиены рук

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Продуктовые супермаркеты должны обеспечить работу всех касс и обустроить станции гигиены рук

Об этом говорится на сайте Черновицкого городского совета, пишет RegioNews.

Аптекам и продовольственным магазинам рекомендовано временно перейти на круглосуточный режим работы, а продуктовым супермаркетам обеспечить работу всех имеющихся касс в течение всего рабочего времени для предупреждения образования очередей и скопления людей, при входе в торговые залы обустроить станции гигиены рук.

Такое решение принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которую провел городской голова Алексей Каспрук.

Кроме того, будут созданы рейдовые группы для проверки соблюдения требований о запрете работы промышленных секторов на рынках, супермаркетах, а также развлекательных и спортивных центрах.

Управление контроля за благоустройством города усилит работу по ликвидации стихийной торговли, как в будни так и в выходные дни. В заведениях торговли, сферы быта, общественного питания и аптеках проверять выполнение мероприятий текущей дезинфекции.

Мэр сообщил также, что в ближайшие дни в Черновцах планируют закрыть на карантин заведения общественного питания.

Также мэр рекомендует уменьшить количество работающих людей в минимально необходимого для обеспечения жизнедеятельности города.

"Кто может - переходите на дистанционную работу, - говорит мэр. - Понимаю, что закрытие заведений общественного питания приведет к убыткам. Но другого выхода нет - надо закрывать. Прошу арендодателей, чтобы арендная плата за этот вынужденный период простоя не выплачивалась".

Напомним, по состоянию на 9:00 утра понедельника, 16 марта, в Украине уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, 4 из них - в Черновцах.

Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине было зафиксировали три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии. 12 марта 71-летняя пенсионерка с Житомирщины умерла.

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