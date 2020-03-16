Коронавирус в Черновцах: аптекам и продуктовым магазинам предлагают работать круглосуточно, а кафе и бары закрыть
Об этом говорится на сайте Черновицкого городского совета, пишет RegioNews.
Аптекам и продовольственным магазинам рекомендовано временно перейти на круглосуточный режим работы, а продуктовым супермаркетам обеспечить работу всех имеющихся касс в течение всего рабочего времени для предупреждения образования очередей и скопления людей, при входе в торговые залы обустроить станции гигиены рук.
Такое решение принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которую провел городской голова Алексей Каспрук.
Кроме того, будут созданы рейдовые группы для проверки соблюдения требований о запрете работы промышленных секторов на рынках, супермаркетах, а также развлекательных и спортивных центрах.
Опубліковано Олексієм Каспруком Неділя, 15 березня 2020 р.
Управление контроля за благоустройством города усилит работу по ликвидации стихийной торговли, как в будни так и в выходные дни. В заведениях торговли, сферы быта, общественного питания и аптеках проверять выполнение мероприятий текущей дезинфекции.
Мэр сообщил также, что в ближайшие дни в Черновцах планируют закрыть на карантин заведения общественного питания.
Также мэр рекомендует уменьшить количество работающих людей в минимально необходимого для обеспечения жизнедеятельности города.
"Кто может - переходите на дистанционную работу, - говорит мэр. - Понимаю, что закрытие заведений общественного питания приведет к убыткам. Но другого выхода нет - надо закрывать. Прошу арендодателей, чтобы арендная плата за этот вынужденный период простоя не выплачивалась".
Напомним, по состоянию на 9:00 утра понедельника, 16 марта, в Украине уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, 4 из них - в Черновцах.
Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине было зафиксировали три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии. 12 марта 71-летняя пенсионерка с Житомирщины умерла.
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