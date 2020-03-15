Коронавирус в Черновцах: Трех госпитализировано с подозрением, пять выписано

Трех человек, которые ранее контактировали с лицами, имевшими подозрение на коронавирус госпитализировали в областную больницу. В то же время домой выписали уже пять пациентов, находившихся в инфекционном отделении с подозрением на коронавирус

Трех человек, которые ранее контактировали с лицами, имевшими подозрение на коронавирус госпитализировали в областную больницу. В то же время домой выписали уже пять пациентов, находившихся в инфекционном отделении с подозрением на коронавирус

Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации, пишет RegioNews. Сегодня, 15 марта, в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализированы еще одного мужчину с подозрением на COVID-19. Также в областную детскую клиническую больницу госпитализировали маму с ребенком. Все эти пациенты ранее контактировали с лицами, у которых подозревают коронавирус. Сейчас им оказывают соответствующую медицинскую помощь. Всего в Черновцах госпитализированы 14 человек с подозрением на коронавирус. Также Черновицкая ОГА сообщает, что пятеро пациентов инфекционного отделения, у которых не подтвердился диагноз коронавирус и которые чувствуют себя хорошо, выписаны из больницы домой. Напомним, сейчас на Буковине зарегистрировано два случая инфицирования COVID-19. В Черновицкой области приостанавили движение пригородных автобусов. В Черновицкой области из-за коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации. Коронавирус в Черновцах: в области начинают подворовые обходы, чтобы изолировать приезжих из-за границы. Еще по теме Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

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