Коронавирус в Черновцах: Трех госпитализировано с подозрением, пять выписано
Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации, пишет RegioNews.
Сегодня, 15 марта, в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализированы еще одного мужчину с подозрением на COVID-19. Также в областную детскую клиническую больницу госпитализировали маму с ребенком. Все эти пациенты ранее контактировали с лицами, у которых подозревают коронавирус. Сейчас им оказывают соответствующую медицинскую помощь.
Всего в Черновцах госпитализированы 14 человек с подозрением на коронавирус.
Также Черновицкая ОГА сообщает, что пятеро пациентов инфекционного отделения, у которых не подтвердился диагноз коронавирус и которые чувствуют себя хорошо, выписаны из больницы домой.
Напомним, сейчас на Буковине зарегистрировано два случая инфицирования COVID-19.
В Черновицкой области приостанавили движение пригородных автобусов.
В Черновицкой области из-за коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации.
Коронавирус в Черновцах: в области начинают подворовые обходы, чтобы изолировать приезжих из-за границы.
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