Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных

Сегодня, 12 марта Минздрав официально подтвердило еще два случая коронавируса в Украине

Сегодня, 12 марта Минздрав официально подтвердило еще два случая коронавируса в Украине

В Черновцах коронавирусом заболел 65-летний мужчина, жена которого последние 14 дней была на заработках в Италии, передает корреспондент RegioNews.

Cама жена больного мужа находится на самоизоляции, она здорова и никаких признаков болезни нет.

"В мире есть определенные случаи так называемого бессимптомного ношения вируса. Возможно Украина столкнулась именно с таким случаем. Это будут исследовать дополнительно эпидемиологи. Жена больного мужа на самоизоляции, она под санитарным наблюдением врачей", - сказала заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

У больного температура до 38 градусов, признаки кашля, рентген пневмонии не показал.

Лиц, контактировавших с больным, уже определили. Они находятся под наблюдением медиков.

Несколько хуже ситуация на Житомирщине. Пациентка с коронавирусом не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолювалась после приезда из-за границы, сообщили на брифинге в Житомирской ОГА.

70-летняя женщина из Житомирской области вернулась 1 марта из Польши в Радомышль.

"К сожалению, пациентка не в первый день обратилась за помощью. Сразу, как приехала, не самоизолювалась, когда почувствовала первые симптомы заболевания", - заявил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.

3 марта у женщины ухудшилось самочувствие, но она не обращалась к врачам. Ее госпитализировали в райбольницу в Радомышле 12 марта.

Состояние женщины средней тяжести, она находится в инфекционном отделении.

Медики обнаружили шесть контактных людей, которые вместе с ней проживают. Они находятся дома на обсервации, пока у них нет симптомов коронавируса.

"Были гости у людей. Установлено 4 человек, двое из них жители Радомышля, которые находятся дома на обсервации. Еще двое - жители Киева. Они также будут на обсервации", - отметил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Также в ОГА сообщили, что 8 марта женщина посетила церковь. Директор Житомирского областного лабораторного центра Зиновий Парамонов сообщил, что "проинформировали соответствующие службы, чтобы провели работу со священниками".

Напомним, 3 марта во время брифинга заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко официально сообщил об обнаружении первого случая коронавируса в Черновцах.

Хронику коронавируса в Украине можно прочитать тут.