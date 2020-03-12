Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных
В Черновцах коронавирусом заболел 65-летний мужчина, жена которого последние 14 дней была на заработках в Италии, передает корреспондент RegioNews.
Cама жена больного мужа находится на самоизоляции, она здорова и никаких признаков болезни нет.
"В мире есть определенные случаи так называемого бессимптомного ношения вируса. Возможно Украина столкнулась именно с таким случаем. Это будут исследовать дополнительно эпидемиологи. Жена больного мужа на самоизоляции, она под санитарным наблюдением врачей", - сказала заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.
У больного температура до 38 градусов, признаки кашля, рентген пневмонии не показал.
Лиц, контактировавших с больным, уже определили. Они находятся под наблюдением медиков.
Несколько хуже ситуация на Житомирщине. Пациентка с коронавирусом не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолювалась после приезда из-за границы, сообщили на брифинге в Житомирской ОГА.
70-летняя женщина из Житомирской области вернулась 1 марта из Польши в Радомышль.
"К сожалению, пациентка не в первый день обратилась за помощью. Сразу, как приехала, не самоизолювалась, когда почувствовала первые симптомы заболевания", - заявил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.
3 марта у женщины ухудшилось самочувствие, но она не обращалась к врачам. Ее госпитализировали в райбольницу в Радомышле 12 марта.
Состояние женщины средней тяжести, она находится в инфекционном отделении.
Медики обнаружили шесть контактных людей, которые вместе с ней проживают. Они находятся дома на обсервации, пока у них нет симптомов коронавируса.
"Были гости у людей. Установлено 4 человек, двое из них жители Радомышля, которые находятся дома на обсервации. Еще двое - жители Киева. Они также будут на обсервации", - отметил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
Также в ОГА сообщили, что 8 марта женщина посетила церковь. Директор Житомирского областного лабораторного центра Зиновий Парамонов сообщил, что "проинформировали соответствующие службы, чтобы провели работу со священниками".
Напомним, 3 марта во время брифинга заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко официально сообщил об обнаружении первого случая коронавируса в Черновцах.
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