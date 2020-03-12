У Чернівці привезуть тести на коронавірус
Незважаючи на те, що в Чернівцях виявили єдиний офіційний випадок коронавірусу в Україні, область отримає тести пізніше за інших. Вони можуть бути в місті завтра, 13 березня
Незважаючи на те, що в Чернівцях виявили єдиний офіційний випадок коронавірусу в Україні, область отримає тести пізніше за інших. Вони можуть бути в місті завтра, 13 березня
Про це пише RegioNews з посиланням на ІА АСС.
Як повідомляє Наталія Гусак, заступниця голови Чернівецької ОДА, тест- системи вже в дорозі до Чернівців.
"Очікуємо завтра поставку тест-систем у лабораторний центр, - повідомила Наталія Гусак. - Сьогодні замовили також швидкі тести на коронавірус. Однак вони не є настільки ефективними, як ті тест-системи, які нам надійдуть завтра".
Нагадаємо, через підтверджений випадок коронавірусу у Чернівцях введені надзвичайні заходи безпеки. Скасовані всі масові заходи, запроваджений карантин в закладах освіти, чиновники почали працювати дистанційно.
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