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12 березня 2020, 12:20 10

У Чернівці привезуть тести на коронавірус

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12 березня 2020, 12:20 10
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Незважаючи на те, що в Чернівцях виявили єдиний офіційний випадок коронавірусу в Україні, область отримає тести пізніше за інших. Вони можуть бути в місті завтра, 13 березня
Фото: Shutterstock
Незважаючи на те, що в Чернівцях виявили єдиний офіційний випадок коронавірусу в Україні, область отримає тести пізніше за інших. Вони можуть бути в місті завтра, 13 березня

Про це пише RegioNews з посиланням на ІА АСС.

Як повідомляє Наталія Гусак, заступниця голови Чернівецької ОДА, тест- системи вже в дорозі до Чернівців.

"Очікуємо завтра поставку тест-систем у лабораторний центр, - повідомила Наталія Гусак. - Сьогодні замовили також швидкі тести на коронавірус. Однак вони не є настільки ефективними, як ті тест-системи, які нам надійдуть завтра".

Нагадаємо, через підтверджений випадок коронавірусу у Чернівцях введені надзвичайні заходи безпеки. Скасовані всі масові заходи, запроваджений карантин в закладах освіти, чиновники почали працювати дистанційно.

Хроніку коронавірусу в Україні можна прочитати тут.


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