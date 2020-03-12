У Чернівці привезуть тести на коронавірус

Незважаючи на те, що в Чернівцях виявили єдиний офіційний випадок коронавірусу в Україні, область отримає тести пізніше за інших. Вони можуть бути в місті завтра, 13 березня

Фото: Shutterstock

Незважаючи на те, що в Чернівцях виявили єдиний офіційний випадок коронавірусу в Україні, область отримає тести пізніше за інших. Вони можуть бути в місті завтра, 13 березня

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