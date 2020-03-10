До Чернівців приїде лікар з ВООЗ, аби оглянути хворого на коронавірус

У Чернівці 11 березня приїде лікар Всесвітньої організації охорони здоров'я, який огляне хворого на коронавірус та визначить, чи правильно його лікують. Таким чином, наші медики хочуть зняти певну напругу в суспільстві та можливу недовіру близьких хворого до українських лікарів

Фото: Чернівецька ОДА

У Чернівці 11 березня приїде лікар Всесвітньої організації охорони здоров'я, який огляне хворого на коронавірус та визначить, чи правильно його лікують. Таким чином, наші медики хочуть зняти певну напругу в суспільстві та можливу недовіру близьких хворого до українських лікарів

Про це повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, пише RegioNews з посиланням на ІА АСС. "Всесвітня організація охорони здоров'я завжди надсилає своїх представників до країни, в якій виявлено хворого на коронавірус. У їх делегацію входить і спеціаліст, який відповідає саме за клініку, тобто, чи правильно лікують хворого на коронавірус. Ми попросили, щоб саме цей спеціаліст приїхав до Чернівців, оглянув хворого та перевірив правильність призначеного лікування", - сказала Наталія Гусак.

"Наразі стан пацієнта, в якого виявили коронавірус, стабільний. Температура тіла протягом доби коливається від 37,1 до 37,6 градусів. Отримує адекватне лікування відповідно до всіх протоколів ВООЗ", - додала чиновниця. Також вона повідомила, що хворому зробили повторний тест на коронавірус, який також дав позитивний результат. Це означає, що пацієнт ще досі хворий і в його організмі присутній цей вірус. "Відповідно до протоколів хворому будуть ще кілька разів проводити тести. Лише після того, як два тести поспіль покажуть негативний результат на коронавірус, можна буде говорити, що людина одужує", - зазначила Наталія Гусак. Як ми вже писали, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок Covid-2019. Коронавірус виявили у чоловіка з Чернівців, який з дружиною повернувся з Італії. Чернівчанина госпіталізували до інфекційного відділення.

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