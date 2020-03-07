Через коронавірус Європейське бюро ВООЗ відправляє місію в Україну

У ВООЗ підтвердили відправку місії в Україну через коронавірус

У ВООЗ підтвердили відправку місії в Україну через коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) направить в найближчі дні експертів в Україну в зв'язку з поширенням коронавируса COVID-19, повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Європейського регіонального бюро ВООЗ.

Як повідомляється, Європейське регіональне бюро також відправляє місії в Азербайджан і Чорногорію.

"ЄРБ ВООЗ направляє в найближчі дні три місії - в Азербайджан, Україну і Чорногорію - в рамках заходів щодо забезпечення готовності і реагування на COVID-19", - йдеться в повідомленні.