В Черновцы приедет врач из ВОЗ, чтобы осмотреть больного коронавирусом

В Черновцы 11 марта приедет врач Всемирной организации здравоохранения, который осмотрит больного коронавирус и определит, правильно ли его лечат. Таким образом, наши медики хотят снять определенное напряжение в обществе и возможную недоверие близких больного к украинским врачам

Фото: Черновицкая ОДА

В Черновцы 11 марта приедет врач Всемирной организации здравоохранения, который осмотрит больного коронавирус и определит, правильно ли его лечат. Таким образом, наши медики хотят снять определенное напряжение в обществе и возможную недоверие близких больного к украинским врачам

Об этом сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, пишет RegioNews со ссылкой на ИА АСС. "Всемирная организация здравоохранения всегда направляет своих представителей в страны, в которых обнаружены больные коронавирусом. В их делегацию входит и специалист, который отвечает именно за клинику, то есть, правильно ли лечат больного коронавирусом. Мы попросили, чтобы именно этот специалист приехал в Черновцы, осмотрел больного и проверил правильность назначенного лечения ", - сказала Наталья Гусак. "Сейчас состояние пациента, у которого обнаружили коронавирус, стабильное. Температура тела в течение суток колеблется от 37,1 до 37,6 градусов. Получает адекватное лечение в соответствии со всеми протоколами ВОЗ", - добавила чиновница. Также она сообщила, что больному сделали повторный тест на коронавирус, который также дал положительный результат. Это означает, что пациент до сих пор болен и в его организме присутствует этот вирус. "Согласно протоколов больному будут еще несколько раз проводить тесты. Лишь после того, как два теста подряд покажут отрицательный результат, можно будет говорить, что человек выздоравливает", - отметила Наталья Гусак. Как мы уже писали, 3 марта в Украине подтвердили первый случай Covid-2019. Коронавирус обнаружили у мужчины из Черновцов, который с женой вернулся из Италии. Черновчанина госпитализировали в инфекционное отделение.

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