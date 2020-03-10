В Черновцы приедет врач из ВОЗ, чтобы осмотреть больного коронавирусом
Об этом сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, пишет RegioNews со ссылкой на ИА АСС.
"Всемирная организация здравоохранения всегда направляет своих представителей в страны, в которых обнаружены больные коронавирусом. В их делегацию входит и специалист, который отвечает именно за клинику, то есть, правильно ли лечат больного коронавирусом. Мы попросили, чтобы именно этот специалист приехал в Черновцы, осмотрел больного и проверил правильность назначенного лечения ", - сказала Наталья Гусак.
"Сейчас состояние пациента, у которого обнаружили коронавирус, стабильное. Температура тела в течение суток колеблется от 37,1 до 37,6 градусов. Получает адекватное лечение в соответствии со всеми протоколами ВОЗ", - добавила чиновница.
Также она сообщила, что больному сделали повторный тест на коронавирус, который также дал положительный результат. Это означает, что пациент до сих пор болен и в его организме присутствует этот вирус. "Согласно протоколов больному будут еще несколько раз проводить тесты. Лишь после того, как два теста подряд покажут отрицательный результат, можно будет говорить, что человек выздоравливает", - отметила Наталья Гусак.
Как мы уже писали, 3 марта в Украине подтвердили первый случай Covid-2019. Коронавирус обнаружили у мужчины из Черновцов, который с женой вернулся из Италии. Черновчанина госпитализировали в инфекционное отделение.
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