Кабмін затвердив план боротьби із коронавірусом в Україні: деталі
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на "Урядовий портал”.
Керівники відповідних відомств мають переглянути запаси держрезерву на предмет забезпечення засобами індивідуального захисту населення з урахуванням тримісячної потреби і до 11 березня визначити обсяг коштів необхідний для поповнення держрезерву.
Також прем’єр-міністр доручив подати інформацію про вітчизняних виробників індивідуальних засобів захисту та з’ясувати чи здатні вони забезпечити попит населення та медзакладів на індивідуальні засоби захисту.
Крім того, Денис Шмигаль також доручив передбачити огляд медпрацівниками або/та працівниками Держприкордонслужби всіх осіб, що прибувають в Україну з-за кордону та через контрольні пункти в’їзду-виїзду з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим. Окрім цього, доручено забезпечити чергування в пунктах пропуску реанімаційних і медавтомобілей.
Як інформували RegioNews раніше, у Чернівцях містянина госпіталізували в інфекційну лікарню з підозрою на коронавірус, це вже не перший випадок в області.
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