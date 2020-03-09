12:37  08 березня
Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
14:01  08 березня
В Європі на коронавірус захворіли понад 9 тисяч осіб
15:19  08 березня
Медики дослідили аналізи 20 українців на коронавірус
UA | RU
UA | RU
09 березня 2020, 18:10 63

Кабмін затвердив план боротьби із коронавірусом в Україні: деталі

Читайте также
на русском языке
09 березня 2020, 18:10 63
Читайте также на русском языке
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 9 березня на засідання урядового антикризового штабу з протидії поширенню в Україні коронавірусу затвердив план боротьби з атиповою пневмонією
Фото: КМУ
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 9 березня на засідання урядового антикризового штабу з протидії поширенню в Україні коронавірусу затвердив план боротьби з атиповою пневмонією

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на "Урядовий портал”.

Керівники відповідних відомств мають переглянути запаси держрезерву на предмет забезпечення засобами індивідуального захисту населення з урахуванням тримісячної потреби і до 11 березня визначити обсяг коштів необхідний для поповнення держрезерву.

Також прем’єр-міністр доручив подати інформацію про вітчизняних виробників індивідуальних засобів захисту та з’ясувати чи здатні вони забезпечити попит населення та медзакладів на індивідуальні засоби захисту.

Крім того, Денис Шмигаль також доручив передбачити огляд медпрацівниками або/та працівниками Держприкордонслужби всіх осіб, що прибувають в Україну з-за кордону та через контрольні пункти в’їзду-виїзду з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим. Окрім цього, доручено забезпечити чергування в пунктах пропуску реанімаційних і медавтомобілей.

Як інформували RegioNews раніше, у Чернівцях містянина госпіталізували в інфекційну лікарню з підозрою на коронавірус, це вже не перший випадок в області.




Коронавирус Кабмин коронавірус Кабмін
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
09 березня 2020, 17:48
У Чернівцях госпіталізували чоловіка з підозрою на коронавірус
09 березня 2020, 17:09
Зараженого коронавірусом чоловіка Росія намагається вивезти на Донбас
09 березня 2020, 14:43
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
09 березня 2020, 17:48
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
03 березня 2020, 11:33
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
В Ірані за добу від коронавірусу померла рекордна кількість осіб
08 березня 2020, 18:58
Останні Популярні
Сергій Куюн
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Всі блоги »
Служили два товариша. Чи виторгує мер Кропивницького бренд "Слуги народу"
09 березня 2020, 19:26
Горіти тобі в штабі. Чи отримає скандальний нардеп Іванісов своїх депутатів на Рівненщині
06 березня 2020, 11:42
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »