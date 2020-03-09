Зараженого коронавірусом чоловіка Росія намагається вивезти на Донбас
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Facebook-сторінку ООС.
Хворий чоловік - уродженець Донецької області, який після російської окупації Донбасу незаконно отримав російський паспорт. Нещодавно він був у Китаї, захворів та звернувся із симптомами атипової пневмонії у лікарню міста Новошахтинська Ростовської області РФ. Там у чоловіка запідозрили коронавірус.
Місцева влада вирішила відправити чоловіка лікуватися за місцем реєстрації - на тимчасово окуповану бойовиками територію України. Найближчим часом, з російського міста Новошахтинськ очікується передислокація хворого з підозрою на коронавірусну інфекцію на неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону в районі пункту пропуску "Довжанський", а далі чоловіка передадуть до однієї з лікарень на території ОРДЛО.
Як інформували RegioNews раніше, 8 березня у Житомирі до міської лікарні №1 доправили жінку, у неї підозрюють коронавірус.
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