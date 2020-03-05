Коронавирус в Украине: еще двух человек госпитализировали с подозрением

Еще двух буковинцев госпитализировали 5 марта в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус

Еще двух буковинцев госпитализировали 5 марта в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.

Как отмечается, накануне они путешествовали по Италии.

Напомним, 3 марта Минздрав официально подтвердил первый случай коронавируса в Украине. Состояние больного удовлетворительное, эпидемиологи отрабатывают контакты больного.

4 марта в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще трех человек, но позже у них не нашли признаков коронавируса.

В целом в Украине у шести человек подозревают наличие коронавирусной инфекции.