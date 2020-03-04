В Черновцах госпитализировали еще троих человек с подозрением на коронавирус

Сейчас они проходят проверку

Фото: hromadske

Сейчас они проходят проверку

Об этом сообщает hromadske, пишет RegioNews.

"В инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы госпитализировали двух мужчин и женщину с подозрением на китайский коронавирус", - говорится в сообщении.

Пациентов привезли на карете скорой помощи. Машину сразу отправили на дезинфекцию. Ее водители были одеты в биокостюмы. Уверяют, что сдадут их на утилизацию.

В то же время в середину медучреждения журналистов не пускают. Там все одеты в защитную одежду и респираторы.

По словам заместителя председателя ОГА Натальи Гусак на месте работают инфекционисты.

По ее словам, три человека обратились к своим семейным врачам. Те направили их в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы, поскольку пациенты имеют симптомы ОРВИ и путешествовали в страны, где официально подтверждены случаи коронавируса. Сейчас людей осматривают медики. Решается вопрос об их госпитализации.

Напомним, 3 марта Минздрав официально подтвердил первый случай коронавируса в Украине.

Состояние больного удовлетворительное, эпидемиологи отрабатывают контакты больного.

Также в Ровно госпитализировали студента-медика из Черновиц с подозрением на коронавирус.