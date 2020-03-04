У Чернівцях через коронавірус дезінфікують тролейбуси
Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook начальник управління контролю за благоустроєм Сергій Обшанський, пише RegioNews, сьогодні, 4 березня, з 05:00 здійснювали перевірку транспортних засобів тролейбусного управління перед виїздом на маршрути.
#управлінняконтролюблагоустрою Сьогодні 04.03.2020р. з 05:00 здійснили перевірку транспортних засобів тролейбусного управління перед виїздом на маршрути. Дезинфекція + Також працівники інспекції з благоустрою перевірили всі маршрутні таксі міста , а це 25 приватних підприємців , які здійснюють перевезення пасажирів. Дезинфекція буде проводитися щоденно! Як знизити ризик інфікування коронавірусом ? 1. Мийте руки з милом (мінімум 20 с), або дезінфекційними засобами із вмістом спирту. 2. При кашлі та чханні прикривайте рот і ніс серветкою або згином ліктя, відразу викидайте серветку і мийте руки. 3. Тримайтеся на відстані від людей , у яких спостерігається кашель або підвищена температура. #наконтроліОпубліковано Сергієм Обшанським Вівторок, 3 березня 2020 р.
Також працівники інспекції з благоустрою перевірили всі маршрутні таксі міста, а це 25 приватних підприємців , які здійснюють перевезення пасажирів.
"Дезинфекція буде проводитися щоденно!" - зазначив Сергій Обшанський.
Як ми вже повідомляли, у Чернівцях почали масову дезінфекцію громадського транспорту.
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