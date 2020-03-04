11:56  04 березня
У Раді готується зустріч глав фракцій, нового прем'єра і Разумкова
10:44  04 березня
Дубілет і Милованов пройдуть додаткові співбесіди - нардеп
12:51  04 березня
Коронавірус в Україні: ВООЗ прогнозує зростання числа заражених
UA | RU
UA | RU
04 березня 2020, 11:21 34

Медики розповіли про стан хворого на коронавірус чернівчанина

Читайте также
на русском языке
04 березня 2020, 11:21 34
Читайте также на русском языке
Клінічних ознак пневмонії у чоловіка немає, динаміка позитивна
Клінічних ознак пневмонії у чоловіка немає, динаміка позитивна

Про це пише Regionews з посиланням на ІА АСС.

У Чернівецькій обласній лікарні розповіли про самопочуття чернівчанина, який захворів на коронавірус.

"Наразі клінічних ознак пневмонії у пацієнта немає, але рентген показує що можливо пневмонія є. Це під питанням. Він почувається добре. Високої температури немає. Стан хворого стабільний. Він отримує лікування згідно з протоколом, антибактеріальну та противірусну терапію. У хворого спостерігається позитивна динаміка", - розповів Сергій Цинтар, в.о. генерального директора обласної лікарні.

Він також зазначив, що пацієнт перебуває в окремому боксі. У нього окремий санвузол. Медики, які заходять до хворого у палату, мають усі необхідні засоби індивідуального захисту: окуляри, костюми та інше.

Нагадаємо, 3 березня МОЗ офіційно підтвердив перший випадок коронавірусу в Україні.

Стан хворого чоловіка наразі задовільний, епідеміологи відпрацьовують контакти хворого.


коронавірус
У Чернівцях через коронавірус дезінфікують тролейбуси
04 березня 2020, 10:03
У Чернівцях розпочали масову дезинфекцію громадського транспорту
03 березня 2020, 22:58
У Чернівцях на вимогу сусідів госпіталізували дружину чоловіка, у якого виявили коронавірус
03 березня 2020, 21:19
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Віктор Таран
Всі блоги »
Великий комбінатор. Навіщо Зеленський поступився округом в Харкові "адміністратору" Порошенка
03 березня 2020, 19:20
Перезавантаження Кабміну. Який прем'єр зробить місцеві вибори для Зеленського
03 березня 2020, 18:50
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »