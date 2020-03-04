Медики розповіли про стан хворого на коронавірус чернівчанина
Про це пише Regionews з посиланням на ІА АСС.
У Чернівецькій обласній лікарні розповіли про самопочуття чернівчанина, який захворів на коронавірус.
"Наразі клінічних ознак пневмонії у пацієнта немає, але рентген показує що можливо пневмонія є. Це під питанням. Він почувається добре. Високої температури немає. Стан хворого стабільний. Він отримує лікування згідно з протоколом, антибактеріальну та противірусну терапію. У хворого спостерігається позитивна динаміка", - розповів Сергій Цинтар, в.о. генерального директора обласної лікарні.
Він також зазначив, що пацієнт перебуває в окремому боксі. У нього окремий санвузол. Медики, які заходять до хворого у палату, мають усі необхідні засоби індивідуального захисту: окуляри, костюми та інше.
Нагадаємо, 3 березня МОЗ офіційно підтвердив перший випадок коронавірусу в Україні.
Стан хворого чоловіка наразі задовільний, епідеміологи відпрацьовують контакти хворого.
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