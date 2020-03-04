13:27  04 марта
"Слуги" готовят внеочередное заседание Рады - по Рябошапке
13:37  04 марта
Три кандидата в министры отказались от работы в новом Кабмине
12:51  04 марта
Коронавирус в Украине: ВОЗ прогнозирует рост числа зараженных
UA | RU
UA | RU
04 марта 2020, 11:21 37

Медики рассказали о состоянии больного коронавирусом черновчанина

Читайте також
українською мовою
04 марта 2020, 11:21 37
Читайте також українською мовою
Клинических признаков пневмонии у мужчины нет, динамика положительная
Клинических признаков пневмонии у мужчины нет, динамика положительная

Об этом пишет Regionews со ссылкой на ИА АСС.

В Черновицкой областной больнице рассказали о самочувствии черновчанина, который заболел коронавирусом.

"Сейчас клинических признаков пневмонии у пациента нет, но рентген показывает, что возможно пневмония есть. Это под вопросом. Он чувствует себя хорошо. Высокой температуры нет. Состояние больного стабильное. Он получает лечение согласно протоколу, антибактериальное и противовирусное терапию. У больного наблюдается положительная динамика ", - рассказал Сергей Цинтарь, и.о. генерального директора областной больницы.

Он также отметил, что пациент находится в отдельном боксе. У него отдельный санузел. Медики, которые заходят к больному в палату, имеют все необходимые средства индивидуальной защиты: очки, костюмы и прочее.

Напомним, 3 марта Минздрав официально подтвердил первый случай коронавируса в Украине.

Состояние больного удовлетворительное, эпидемиологи отрабатывают контакты больного.


коронавірус
В Черновцах из-за коронавируса дезинфицируют троллейбусы
04 марта 2020, 10:03
В Черновцах начали массовую дезинфекцию общественного транспорта
03 марта 2020, 22:58
В Черновцах по требованию соседей госпитализировали жену больного коронавирусом
03 марта 2020, 21:19
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Андрей Романенко
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Все блоги »
Великий комбинатор. Зачем Зеленский уступил округ в Харькове "администратору" Порошенко
03 марта 2020, 19:20
Перезагрузка Кабмина. Какой премьер сделает местные выборы для Зеленского
03 марта 2020, 18:50
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »