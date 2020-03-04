Медики рассказали о состоянии больного коронавирусом черновчанина

Клинических признаков пневмонии у мужчины нет, динамика положительная

Клинических признаков пневмонии у мужчины нет, динамика положительная

Об этом пишет Regionews со ссылкой на ИА АСС.

В Черновицкой областной больнице рассказали о самочувствии черновчанина, который заболел коронавирусом.

"Сейчас клинических признаков пневмонии у пациента нет, но рентген показывает, что возможно пневмония есть. Это под вопросом. Он чувствует себя хорошо. Высокой температуры нет. Состояние больного стабильное. Он получает лечение согласно протоколу, антибактериальное и противовирусное терапию. У больного наблюдается положительная динамика ", - рассказал Сергей Цинтарь, и.о. генерального директора областной больницы.

Он также отметил, что пациент находится в отдельном боксе. У него отдельный санузел. Медики, которые заходят к больному в палату, имеют все необходимые средства индивидуальной защиты: очки, костюмы и прочее.

Напомним, 3 марта Минздрав официально подтвердил первый случай коронавируса в Украине.

Состояние больного удовлетворительное, эпидемиологи отрабатывают контакты больного.