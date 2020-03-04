Медики рассказали о состоянии больного коронавирусом черновчанина
Об этом пишет Regionews со ссылкой на ИА АСС.
В Черновицкой областной больнице рассказали о самочувствии черновчанина, который заболел коронавирусом.
"Сейчас клинических признаков пневмонии у пациента нет, но рентген показывает, что возможно пневмония есть. Это под вопросом. Он чувствует себя хорошо. Высокой температуры нет. Состояние больного стабильное. Он получает лечение согласно протоколу, антибактериальное и противовирусное терапию. У больного наблюдается положительная динамика ", - рассказал Сергей Цинтарь, и.о. генерального директора областной больницы.
Он также отметил, что пациент находится в отдельном боксе. У него отдельный санузел. Медики, которые заходят к больному в палату, имеют все необходимые средства индивидуальной защиты: очки, костюмы и прочее.
Напомним, 3 марта Минздрав официально подтвердил первый случай коронавируса в Украине.
Состояние больного удовлетворительное, эпидемиологи отрабатывают контакты больного.
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