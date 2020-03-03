У Чернівцях на вимогу сусідів госпіталізували дружину чоловіка, у якого виявили коронавірус
До цього жінка перебувала в самоізоляції. Вона почувається добре, жодних симптомів хвороби в неї немає
До цього жінка перебувала в самоізоляції. Вона почувається добре, жодних симптомів хвороби в неї немає
Про це повідомляє телеканал ТВА, пише RegioNews.
Опубліковано Чернівецький промінь Вівторок, 3 березня 2020 р.
За словами заступниці голови Чернівецької ОДА Наталії Гусак, дружина хворого погодилась на те, щоби її забрали з квартири й перевезли до місця обсервації.
"Таке місце вже визначили. Карета швидкої готова довезти жінку", - сказала Наталія Гусак.
Також Наталія Гусак додала, що найважчим завданням було вмовити здорову людини переїхати із зручного для неї місця проживання, в інше місце.
За словами заступниці голови ОДА, жінка почуває себе добре, немає жодних симптомів захворювання.
Нагадаємо, ізолювати дружину інфікованого на коронавірус вимагали приблизно 20 людей, які прийшли під під'їзд одного з чернівецьких будинків. Вони погрожували перекрити дорогу, якщо жінку не ізолюють до 6.00 4 березня.
У Чернівцях сусіди хворого на коронавірус погрожують перекрити дорогу, якщо його дружину не госпіталізують
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