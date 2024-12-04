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Юрій Богданов блогер info@regionews.ua
04 грудня 2024, 10:53

Міністерство національної єдності: чи має цей проєкт шанси на успіх

04 грудня 2024, 10:53
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Коротко про Міністерство національної єдності.
Коротко про Міністерство національної єдності.
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Я не вірю в успіх цього задуму. Не тому, що нам не треба міністерства діаспори чи репатріації. Треба. Нам і нормальна міграційна служба треба, а не те чудовисько, що зараз людям які по 10-15 років живуть в Україні не дає громадянство.

А, тому що з МНЄ буде як з Мінветеранів.

Це міністерство, яке існує на перетині функціоналу інших.

І якому доведеться боротися за повноваження і - що не менш важливо - за гроші з МЗС (який і так недофінансований), Мінкультом, Мінсоцом. Плюс, я так розумію, буде поглинуто функціонал міністерства, яке раніше очолювала Верещук. Де теж з успіхами все було складно.

Наскільки результативною була боротьба Мінветеранів за свої можливості можна побачити на прикладі результатів міністерства, яке існує вже 6 років як структура і майже 10 як ідея. До речі, на прикладі чого?

Звісно, якщо Чернишов отримав гарантії, що він матиме бюджет, апарат і оце все, то можливо щось і буде. Але я все одно маю сумніви.

Бо логіка створення, обʼєднання і розʼєднання міністерств і відомств давно вийшла у вікно.

І відродити її можна, якщо ми нарешті будемо ставити питання формування політик попереду створення під це державних чи політичних структур. Бо міністерство в першу чергу - це про формування політик.

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