Ексдепутатка Ради Альона Шкрум отримала посаду в Кабміні

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Кабінет міністрів на засіданні 3 грудня ухвалив рішення про призначення екснардепки від "Батьківщини" Альони Шкрум першим заступником міністра розвитку громад і територій

Про це повідомив представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук, передає RegioNews.

Як відомо, 2 грудня народна депутатка від "Батьківщини" Альона Шкрум написала заяву про складення депутатських повноважень, пояснивши своє рішення скласти мандат настанням "часу великих змін".

Сьогодні, 3 грудня, Верховна Рада проголосувала за позбавлення Шкрум депутатських повноважень. За це віддали свої голоси 307 депутатів.

Нагадаємо, Верховна Рада 3 грудня призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності України. Також Чернишов зараз керує компанією Нафтогаз.

Також відомо, що нове Міністерство національної єдності, яке сьогодні очолив Олексій Чернишов, не будуть створювати, воно з’явиться шляхом реорганізації Мінреінтеграції.