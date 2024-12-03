Гендиректор "Укрпошти" Смілянський буде займатися реформою митниці: рішення уряду

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Кабінет міністрів запровадив нову посаду уповноваженого з питань реформування митних органів. Ним став Ігор Смілянський.

Про це повідомив представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук, передає RegioNews.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що запроваджується нова посада урядового уповноваженого з питань реформування митних органів. Він буде координувати реформу митниці.

А також створюється координаційна робоча група, перед якою стоятимуть такі завдання:

синхронізація з Євросоюзом;

модернізація інфраструктури;

введення ризик-орієнтованої системи;

діджиталізація.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Кабінет міністрів на засіданні 3 грудня ухвалив рішення про призначення екснардепки від "Батьківщини" Альони Шкрум першим заступником міністра розвитку громад і територій.

Окрім того, Верховна Рада 3 грудня призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності України. Нове Міністерство національної єдності, яке сьогодні очолив Олексій Чернишов, не будуть створювати, воно з’явиться шляхом реорганізації Мінреінтеграції.