07:46  04 декабря
На границе с Польшей задержали контрабанду брендовой обуви и сумок на 500 тыс. гривен
08:51  04 декабря
Во Львовской области 30-летний мужчина пытался выехать за границу с двумя женами
20:11  03 декабря
Житель Киева обнаружил мешок с боеприпасами в гаражном кооперативе
UA | RU
UA | RU
Юрий Богданов блогер info@regionews.ua
04 декабря 2024, 10:53

Министерство национального единства: имеет ли этот проект шансы на успех

04 декабря 2024, 10:53
Читайте також українською мовою
Кратко о Министерстве национального единства.
Кратко о Министерстве национального единства.
Читайте також
українською мовою

Я не верю в успех этого замысла. Не потому, что нам не нужно министерство диаспоры или репатриации. Нужно. Нам и нормальная миграционная служба нужна, а не то чудовище, что сейчас людям, которые по 10-15 лет живут в Украине, не дает гражданство.

А потому, что с МНЕ будет как из Минветеранов.

Это министерство, существующее на пересечении функционала других.

И которому придется бороться за полномочия и – что не менее важно – за деньги из МИД (который и так недофинансирован), Минкультом, Минсоцом. Плюс, я так понимаю, будет поглощен функционал министерства, которое раньше возглавляла Верещук. Где тоже с успехами все было сложно.

Насколько результативной была борьба Минветеранов за свои возможности, можно увидеть на примере результатов министерства, которое существует уже 6 лет как структура и почти 10 как идея. Кстати, на примере чего?

Конечно, если Чернышев получил гарантии, что у него будет бюджет, аппарат и все это, то возможно что-то и будет. Но я все равно сомневаюсь.

Ибо логика создания, объединения и разъединения министерств и ведомств давно вышла в окно.

И возродить ее можно, если мы, наконец, будем задавать вопросы формирования политик впереди создания под это государственных или политических структур. Потому что министерство в первую очередь – это о формировании политик.

Кабмин Чернышов Алексей Михайлович назначение Министерство единства украинцев
Гендиректор "Укрпочты" Смелянский будет заниматься реформой таможни: решение правительства
03 декабря 2024, 19:04
Экс-депутат Рады Алена Шкрум получила должность в Кабмине
03 декабря 2024, 18:35
Министерство, которое возглавил Чернышев, будет создано на базе другого ведомства: в Кабмине объяснили
03 декабря 2024, 16:44
Все новости »
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
Жители Харьковщины получили зимнюю денежную помощь от международных благотворителей
04 декабря 2024, 11:51
В Херсоне россияне сбросили взрывчатку с дрона на гражданского
04 декабря 2024, 11:22
Дважды отстраненный от должности Александр Мамай снова хочет стать мэром Полтавы, — СМИ
04 декабря 2024, 11:19
На Львовщине грузовик сбил велосипедиста: мужчина скончался в больнице
04 декабря 2024, 11:05
Суд вынес приговор жительнице Харькова, убившей своего новорожденного ребенка
04 декабря 2024, 10:39
В Полтавской области под поезд попала пожилая женщина
04 декабря 2024, 10:26
В Винницкой области в результате дроновой атаки россиян частично разрушен жилой дом
04 декабря 2024, 10:10
Российский дрон-камикадзе попал во двор дома на Черниговщине
04 декабря 2024, 09:40
Умер городской голова Днепрорудного, которого в 2022 году похитили россияне
04 декабря 2024, 09:34
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Все публикации »
Андрей Коболев
Юрий Сапронов
Православная церковь Украины
Все блоги »