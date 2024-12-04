Министерство национального единства: имеет ли этот проект шансы на успех

Кратко о Министерстве национального единства.

Кратко о Министерстве национального единства.

Я не верю в успех этого замысла. Не потому, что нам не нужно министерство диаспоры или репатриации. Нужно. Нам и нормальная миграционная служба нужна, а не то чудовище, что сейчас людям, которые по 10-15 лет живут в Украине, не дает гражданство.

А потому, что с МНЕ будет как из Минветеранов.

Это министерство, существующее на пересечении функционала других.

И которому придется бороться за полномочия и – что не менее важно – за деньги из МИД (который и так недофинансирован), Минкультом, Минсоцом. Плюс, я так понимаю, будет поглощен функционал министерства, которое раньше возглавляла Верещук. Где тоже с успехами все было сложно.

Насколько результативной была борьба Минветеранов за свои возможности, можно увидеть на примере результатов министерства, которое существует уже 6 лет как структура и почти 10 как идея. Кстати, на примере чего?

Конечно, если Чернышев получил гарантии, что у него будет бюджет, аппарат и все это, то возможно что-то и будет. Но я все равно сомневаюсь.

Ибо логика создания, объединения и разъединения министерств и ведомств давно вышла в окно.

И возродить ее можно, если мы, наконец, будем задавать вопросы формирования политик впереди создания под это государственных или политических структур. Потому что министерство в первую очередь – это о формировании политик.