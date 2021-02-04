Закриття медіаканалів Медведчука це вимушений крок Зеленського, щоб врятувати свої рейтинги
Із цікавого:
73% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку (симптоматична цифра);
17% – у правильному;
10% – не визначилися.
2021 рік буде гіршим:
так вважає 31% українців;
30% очікують позитивних змін;
34% респондентів не чекають змін. Симптоматично, що з початку січня очікування стали песимістичнішими.
Президентський рейтинг:
В. Зеленський - 21,2%;
Ю. Бойко - 17,1%;
П. Порошенко – 16,4%;
Ю.Тимошенко –12,3%;
І. Смешко - 7,5%;
В. Гройсман – 4,3%;
О. Ляшко – 4,0%;
Д. Разумков – 3,2%;
С. Притула – 3,1%;
О.Тягнибок – 2,1%;
В. Кличко – 1,1%.
У другому турі Зеленський виграє у всіх кандидатів:
З П.Порошенком – 56% проти 44%;
У парі з Ю.Бойко – 60% проти 40%;
З Ю.Тимошенко 55% проти 45%.
Цікаво, що у можливій парі Ю.Бойко та П.Порошенко – паритет: 51% на 49%.
У парламентському рейтингу лідирують:
"Опозиційна платформа – За життя" (18,9%);
"Слуга народу" (18,6%);
"Європейська солідарність" – 15,2%;
"Батьківщина" – 12,2%;
"Українська стратегія Гройсмана" – 4,8%;
Радикальна партія – 4,7%;
"Сила і честь" – 4,5%;
"За майбутнє" – 4,4%;
"Голос" – 3,5%;
партія Шарія – 3,4%;
"Свобода" – 3,1%;
УДАР Віталія Кличка – 2,4%;
"Наш край" – 1,4%.
Ідею розпуску Парламенту та дострокові перевибори підтримують 63%, не підтримують – 30%.
Прийняття Закону України "Про Всеукраїнський референдум" підтримують 58% опитаних, не підтримують – 28%, не визначилися – 14%.
Ініціативу з надання громадянам України законодавчого права на приватне володіння вогнепальною зброєю підтримують 23%, не підтримують – 75%.
89% підтримують акції протестів з вимогою зниження тарифів. 10% – проти.
Найцікавіше, що 36% опитаних вважають, що найбільшу відповідальність за підвищення тарифів несе Кабінет міністрів України.
29% покладають відповідальність на Верховну Раду, 24% – на Президента.
Судячи з соціології закриття медіаканалів Медведчука це вимушений крок Зеленського, щоб врятувати свої рейтинги.
Все логічно, тенденція перетікання його електорату до ОПЗЖ набирає жахливої динаміки.
Тож цікаво буде подивитись на рейтинги Зеленського і його політичної сили вже у березні коли перший місяць не триватиме медіаатака з боку холдингу Медведчука