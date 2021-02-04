Закриття медіаканалів Медведчука це вимушений крок Зеленського, щоб врятувати свої рейтинги

Група "Рейтинг" оприлюднила свіжу соціологію

Група "Рейтинг" оприлюднила свіжу соціологію

Із цікавого:

73% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку (симптоматична цифра);

17% – у правильному;

10% – не визначилися.

2021 рік буде гіршим:

так вважає 31% українців;

30% очікують позитивних змін;

34% респондентів не чекають змін. Симптоматично, що з початку січня очікування стали песимістичнішими.

Президентський рейтинг:

В. Зеленський - 21,2%;

Ю. Бойко - 17,1%;

П. Порошенко – 16,4%;

Ю.Тимошенко –12,3%;

І. Смешко - 7,5%;

В. Гройсман – 4,3%;

О. Ляшко – 4,0%;

Д. Разумков – 3,2%;

С. Притула – 3,1%;

О.Тягнибок – 2,1%;

В. Кличко – 1,1%.

У другому турі Зеленський виграє у всіх кандидатів:

З П.Порошенком – 56% проти 44%;

У парі з Ю.Бойко – 60% проти 40%;

З Ю.Тимошенко 55% проти 45%.

Цікаво, що у можливій парі Ю.Бойко та П.Порошенко – паритет: 51% на 49%.

У парламентському рейтингу лідирують:

"Опозиційна платформа – За життя" (18,9%);

"Слуга народу" (18,6%);

"Європейська солідарність" – 15,2%;

"Батьківщина" – 12,2%;

"Українська стратегія Гройсмана" – 4,8%;

Радикальна партія – 4,7%;

"Сила і честь" – 4,5%;

"За майбутнє" – 4,4%;

"Голос" – 3,5%;

партія Шарія – 3,4%;

"Свобода" – 3,1%;

УДАР Віталія Кличка – 2,4%;

"Наш край" – 1,4%.

Ідею розпуску Парламенту та дострокові перевибори підтримують 63%, не підтримують – 30%.

Прийняття Закону України "Про Всеукраїнський референдум" підтримують 58% опитаних, не підтримують – 28%, не визначилися – 14%.

Ініціативу з надання громадянам України законодавчого права на приватне володіння вогнепальною зброєю підтримують 23%, не підтримують – 75%.

89% підтримують акції протестів з вимогою зниження тарифів. 10% – проти.

Найцікавіше, що 36% опитаних вважають, що найбільшу відповідальність за підвищення тарифів несе Кабінет міністрів України.

29% покладають відповідальність на Верховну Раду, 24% – на Президента.

Судячи з соціології закриття медіаканалів Медведчука це вимушений крок Зеленського, щоб врятувати свої рейтинги.

Все логічно, тенденція перетікання його електорату до ОПЗЖ набирає жахливої динаміки.

Тож цікаво буде подивитись на рейтинги Зеленського і його політичної сили вже у березні коли перший місяць не триватиме медіаатака з боку холдингу Медведчука