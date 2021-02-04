Закрытие медиаканалов Медведчука это вынужденный шаг Зеленского, чтобы спасти свои рейтинги
Из интересного:
73% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении (симптоматическая цифра);
17% – в правильном;
10% – не определились.
2021 год будет хуже:
так считает 31% украинцев;
30% ожидают позитивных изменений;
34% респондентов не ждут изменений. Симптоматично, что с начала января ожидания стали пессимистичнее.
Президентский рейтинг:
В. Зеленский - 21,2%;
Ю. Бойко - 17,1%;
П. Порошенко – 16,4%;
Ю. Тимошенко -12,3%;
И. Смешко - 7,5%;
В. Гройсман – 4,3%;
А. Ляшко – 4,0%;
Д. Разумков – 3,2%;
С. Притула – 3,1%;
А. Тягнибок – 2,1%;
В. Кличко – 1,1%.
Во втором туре Зеленский выигрывает у всех кандидатов:
С П.Порошенко – 56% против 44%;
В паре с Ю.Бойко – 60% против 40%;
С Ю.Тимошенко 55% против 45%.
Интересно, что в возможной паре Ю.Бойко и П.Порошенко – паритет: 51% на 49%.
В парламентском рейтинге лидируют:
"Оппозиционная платформа – За жизнь" (18,9%);
"Слуга народа" (18,6%);
"Європейська солідарність" – 15,2%;
"Батьківщина" – 12,2%;
"Украинская стратегія Гройсмана" – 4,8%;
Радикальная партия – 4,7%;
"Сила і честь" – 4,5%;
"За будущее" – 4,4%;
"Голос" – 3,5%;
партия Шария – 3,4%;
"Свобода" – 3,1%;
УДАР Виталия Кличко – 2,4%;
"Наш край" – 1,4%.
Идею роспуска Парламента и досрочные перевыборы поддерживают 63%, не поддерживают – 30%.
Принятие Закона Украины "О Всеукраинском референдуме" поддерживают 58% опрошенных, не поддерживают – 28%, не определились – 14%.
Инициативу по предоставлению гражданам Украины законодательного права на частное владение огнестрельным оружием поддерживают 23%, не поддерживают – 75%.
89% поддерживают акции протестов с требованием снижения тарифов. 10% – против.
Самое интересное, что 36% опрошенных считают, что наибольшую ответственность за повышение тарифов несет Кабинет министров Украины.
29% возлагают ответственность на Верховную Раду, 24% – на Президента.
Судя по социологии закрытия медиаканалов Медведчука это вынужденный шаг Зеленского, чтобы спасти свои рейтинги.
Все логично, тенденция перетекания его электората к ОПЗЖ набирает ужасную динамику.
Поэтому интересно будет взглянуть на рейтинги Зеленского и его политической силы уже в марте, когда первый месяц не будет медиаатаки со стороны холдинга Медведчука