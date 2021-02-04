Закрытие медиаканалов Медведчука это вынужденный шаг Зеленского, чтобы спасти свои рейтинги

Группа "Рейтинг" опубликовала свежую социологию

Группа "Рейтинг" опубликовала свежую социологию

Из интересного:

73% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении (симптоматическая цифра);

17% – в правильном;

10% – не определились.

2021 год будет хуже:

так считает 31% украинцев;

30% ожидают позитивных изменений;

34% респондентов не ждут изменений. Симптоматично, что с начала января ожидания стали пессимистичнее.

Президентский рейтинг:

В. Зеленский - 21,2%;

Ю. Бойко - 17,1%;

П. Порошенко – 16,4%;

Ю. Тимошенко -12,3%;

И. Смешко - 7,5%;

В. Гройсман – 4,3%;

А. Ляшко – 4,0%;

Д. Разумков – 3,2%;

С. Притула – 3,1%;

А. Тягнибок – 2,1%;

В. Кличко – 1,1%.

Во втором туре Зеленский выигрывает у всех кандидатов:

С П.Порошенко – 56% против 44%;

В паре с Ю.Бойко – 60% против 40%;

С Ю.Тимошенко 55% против 45%.

Интересно, что в возможной паре Ю.Бойко и П.Порошенко – паритет: 51% на 49%.

В парламентском рейтинге лидируют:

"Оппозиционная платформа – За жизнь" (18,9%);

"Слуга народа" (18,6%);

"Європейська солідарність" – 15,2%;

"Батьківщина" – 12,2%;

"Украинская стратегія Гройсмана" – 4,8%;

Радикальная партия – 4,7%;

"Сила і честь" – 4,5%;

"За будущее" – 4,4%;

"Голос" – 3,5%;

партия Шария – 3,4%;

"Свобода" – 3,1%;

УДАР Виталия Кличко – 2,4%;

"Наш край" – 1,4%.

Идею роспуска Парламента и досрочные перевыборы поддерживают 63%, не поддерживают – 30%.

Принятие Закона Украины "О Всеукраинском референдуме" поддерживают 58% опрошенных, не поддерживают – 28%, не определились – 14%.

Инициативу по предоставлению гражданам Украины законодательного права на частное владение огнестрельным оружием поддерживают 23%, не поддерживают – 75%.

89% поддерживают акции протестов с требованием снижения тарифов. 10% – против.

Самое интересное, что 36% опрошенных считают, что наибольшую ответственность за повышение тарифов несет Кабинет министров Украины.

29% возлагают ответственность на Верховную Раду, 24% – на Президента.

Судя по социологии закрытия медиаканалов Медведчука это вынужденный шаг Зеленского, чтобы спасти свои рейтинги.

Все логично, тенденция перетекания его электората к ОПЗЖ набирает ужасную динамику.

Поэтому интересно будет взглянуть на рейтинги Зеленского и его политической силы уже в марте, когда первый месяц не будет медиаатаки со стороны холдинга Медведчука