Зеленський отримав би перемогу у другому турі над усіма опонентами - "Рейтинг"

Серед потенційних суперників Зеленського - Порошенко, Бойко та Тимошенко

Серед потенційних суперників Зеленського - Порошенко, Бойко та Тимошенко

Фото: з відкритих джерел

У випадку проведення другого туру президентських виборів найближчим часом, чинний президент України Володимир Зеленський переміг би всіх своїх потенційних суперників у другому турі.

Як передає RegioNews, про це свідчать дані опитування соцгрупи "Рейтинг".

За результатами моделювання другого туру президентських виборів, Зеленський тримає першість у парі з усіма основними опонентами.

Так, у парі з п'ятим президентом Петром Порошенком за Зеленського готові віддати голоси 56% проти 44% у Порошенка.

У парі з нардепом "ОПЗЖ" Юрієм Бойко у Зеленського - 60% проти 40%, з лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко - 55% проти 45%.

У можливій парі Бойко-Порошенко - майже паритет: 51% на 49%.

Також зазначається, що при голосуванні у другому турі третина респондентів заявили, що не будуть голосувати або не визначилися з вибором.

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