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04 лютого 2021, 14:18 393

Розпуск Верховної Ради та перевибори підтримує понад 60% українців - опитування

04 лютого 2021, 14:18 393
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Ідею розпуску Парламенту та дострокові перевибори підтримують 63%, не підтримують — 30%.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Ідею розпуску Парламенту та дострокові перевибори підтримують 63%, не підтримують — 30%. Відставку Уряду і призначення нового Кабміну підтримують 62% опитаних, не підтримують — 29%. Ідею відставки Президента та призначення дострокових виборів Глави держави підтримують 50%, не підтримують 46%. Протягом останніх двох місяців підтримка дострокових парламентських виборів зросла з 58 до 63%, президентських — з 39 до 50%, обрання нового КМУ — з 60 до 62%”, — йдеться у результатах дослідження.

При цьому у парламентському рейтингу лідирують "Опозиційна платформа — За життя” (18,9%) та "Слуга народу” (18,6%). За партію "Європейська солідарність” — 15,2%, партію "Батьківщина” — 12,2%, партію "Українська стратегія Гройсмана” — 4,8%, Радикальну партію — 4,7%, партію "Сила і честь” — 4,5%, "За майбутнє” — 4,4%, партію "Голос” — 3,5%, партію Шарія — 3,4%, партію "Свобода” — 3,1%, партію УДАР Віталія Кличка — 2,4%, "Наш край” — 1,4%.

Довідка: опитування проведено 2-3 лютого 2021 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews -телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Як повідомлялося, за опитування "Рейтинга" Зеленський отримав би перемогу у другому турі над усіма опонентами. Серед потенційних суперників Зеленського - Порошенко, Бойко та Тимошенко.

вибори Кабмін рейтинг опитування президент парламент соціологія

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